قوات سوريا الديمقراطية تدعو لإقامة محكمة دولية لمحاسبة مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية"

بعد أن أعلنت عن طرد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" من آخر جيب كانوا يسيطرون عليه في بلدة الباغوز شرق سوريا، والقضاء على "الخلافة" التي أعلنها التنظيم المتطرف في 2014، طالبت قوات سوريا الديمقراطية الاثنين بإقامة محكمة دولية في شمال سوريا للنظر في جرائم التنظيم وجهادييه المتهمين بارتكاب جرائم عديدة.

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دعت قوات سوريا الديمقراطية الاثنين في بيان إلى إنشاء محكمة دولية خاصة في شمال شرق سوريا لمحاكمة الجهاديين المتهمين بارتكاب جرائم، وذلك بعد إعلانها القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.

وقال البيان الذي أصدره الفصيل المكون من فصائل عربية وكردية "إننا ندعو المجتمع الدولي لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة إرهابيي ’داعش‘ (تنظيم الدولة الإسلامية) في شمال شرق سوريا" مشيرة إلى أن الجهاديين يجب أن يخضعوا لمحاكمة "في مكان وقوع الفعل الجرمي".

وأضاف بيان القوات أن إنشاء محكمة دولية خاصة يسمح بأن "تتم المحاكمة بشكل عادل ووفق القوانين الدولية وبما يتوافق مع العهود والمواثيق المعنية بحقوق الإنسان".

وسبق أن شكل المجتمع الدولي محكمتين دوليتين وهما المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي حاكمت مرتكبي الإبادة الجماعية في هذا البلد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والتي حاكمت الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب خلال المعارك التي اجتاحت البلقان في التسعينيات.

ويواجه تنظيم "الدولة الإسلامية" تهم ارتكاب جملة من الفظاعات كالإعدام الجماعي والاغتصاب والخطف والهجمات التي نفذها خلال أكثر من أربع سنوات من "الخلافة" التي أعلن عن إقامتها في عام 2014 على أراض شاسعة في سوريا والعراق.

واستسلم الآلاف من الجهاديين خلال الهجوم الأخير الذي شنته قوات سوريا الديمقراطية على جيب التنظيم الأخير في بلدة الباغوز، الواقعة شرق سوريا، مما أدى السبت إلى إعلان هذه القوات القضاء على "الخلافة".

فرانس24/ أ ف ب