الجيش الإسرائيلي يشن غارات على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة

الدخان يتصاعد من موقع في قطاع غزة عقب غارات إسرائيلية 25 مارس/آذار 2019.

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا الاثنين قال فيه إنه بدأ بشن غارات تستهدف مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ردا على سقوط صاروخ على منزل بشمال تل أبيب فجرا. وتتهم إسرائيل حماس بإطلاق الصاروخ، في حين تنفي الحركة التي تسيطر على القطاع المسؤولية.

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أعلن الجيش الإسرائيلي عصر الاثنين أنه بدأ بشن غارات جوية على قطاع غزة، قال إنها تشكل ردا على إطلاق صاروخ على شمال تل أبيب فجرا. وأكد الجيش أن ضرباته تستهدف أهدافا تابعة لحركة حماس في القطاع.

وقال شهود إن مروحيات إسرائيلية شنت ما لا يقل عن ثلاث غارات غرب قطاع غزة مستهدفة موقعا للجناح العسكري لحركة حماس.

وسمع دوي انفجارات في غزة قبل صدور بيان الجيش.

وتزامنت الغارات مع استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد توعد برد قوي على إطلاق الصاروخ الذي أصاب منزلا في شمال تل أبيب.

وقد أدى الصاروخ إلى إصابة سبعة إسرائيليين بجروح طفيفة وبحروق وتدمير المنزل.

ويأتي التصعيد في توقيت بالغ الحساسية في إسرائيل التي ستجري في 9 أبريل/نيسان انتخابات تشريعية.

وقد حملت إسرائيل حركة حماس مسؤولية إطلاق الصاروخ، لكن الحركة التي تسيطر على قطاع غزة نفت مسؤوليتها.

وقرر نتانياهو اختصار زيارته للولايات المتحدة بسبب تدهور الوضع الأمني والعودة إلى إسرائيل فور انتهاء اجتماعه مع ترامب.

استهداف مكتب إسماعيل هنية

وقالت إذاعة حركة حماس إن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مكتب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة اليوم الاثنين.

ولم يكن هنية في مكتبه على الأرجح لأن حماس تخلي المباني بشكل روتيني عندما تتوقع هجمات إسرائيلية.

وامتنع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على التقرير.

إطلاق صواريخ من غزة

وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إن العديد من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية مساء الاثنين، مع تزايد المخاوف من اندلاع نزاع جديد.

وأطلقت نحو 10 صواريخ على فترات قصيرة من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل، بحسب المراسل. ودوت الصفارات في العديد من الأماكن جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز