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غزة: حماس تتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية

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النيران تتصاعد من موقع في قطاع غزة عقب غارات إسرائيلية 25 مارس/آذار 2019.
النيران تتصاعد من موقع في قطاع غزة عقب غارات إسرائيلية 25 مارس/آذار 2019. رويترز
نص : فرانس 24 تابِع

توصلت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بعد وساطة مصرية. وكانت الأوضاع في القطاع قد توترت فجر الاثنين بعد سقوط صاروخ شمال تل أبيب اتهمت إسرائيل حماس بإطلاقه، وردت بغارات على القطاع.

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أسفرت وساطة مصرية عن توصل حركة حماس إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة إثر موجة جديدة من العنف في القطاع، وفق ما أعلنت الحركة التي تسيطر على القطاع مساء الاثنين.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان "نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة".

 

فرانس24/ أ ف ب

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