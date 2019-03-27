الملك سلمان يلتقي حفتر في الرياض قبل أيام من القمة العربية

أ ف ب / أرشيف

قبل أيام من انعقاد القمة العربية في تونس، التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأربعاء بقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر في الرياض. ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن الملك سلمان أكد لحفتر "حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا".

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أفادت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التقى الأربعاء في الرياض قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ويأتي هذا اللقاء قبيل عقد القمة العربية الأسبوع المقبل. وأشارت الوكالة أن الملك سلمان أكد لحفتر "حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا"، وبحثا أيضا "مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية".

ومن المقرر أن يتوجه العاهل السعودي إلى تونس للمشاركة في القمة العربية الأحد.

ويذكر أن حفتر اتفق الشهر الماضي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج على "إنهاء المرحلة الانتقالية" في ليبيا "من خلال انتخابات عامة".

وتنظر حكومة السراج بريبة إلى حملة حفتر العسكرية في جنوب البلاد، إذ تتهمه بمحاولة فرض ديكتاتورية عسكرية في البلد العربي الواقع في شمال إفريقيا.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في 2011 وتنتشر فيها مجموعات مسلحة نافذة في المناطق، ومجموعات متطرفة علاوة على القبائل القوية النافذة في البلاد. وتنقسم المؤسسات بين أصحاب النفوذ، وبينها المصرف المركزي.

وعلى الصعيد السياسي، لا تزال ليبيا منقسمة بين حكومة الوفاق التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة ومقرها في طرابلس وتحظى بدعم دولي، وحكومة موازية في شمال شرق البلاد يسيطر عليها "الجيش الوطني الليبي" تدعمها قوات حفتر.

فرانس24/ أ ف ب