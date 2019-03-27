سبعة قتلى بينهم أربعة أطفال في غارة جوية على اليمن

أ ف ب

مظاهرة للحوثيين في صنعاء في الذكرى الرابعة للحرب في اليمن، 26 مارس/آذار 2019

قتل الثلاثاء سبعة أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطفال وأصيب ثمانية بجروح خطيرة إثر غارة جوية بالقرب من مستشفى كتاف الريفي على بعد 100 كلم من مدينة صعدة في شمال غرب اليمن، وفقا لما صرحت به منظمة "أنقذوا الأطفال". وأوضحت المنظمة في بيان لها أن صاروخا سقط على محطة وقود بالقرب من المستشفى مما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

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أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" الثلاثاء أن سبعة أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطفال قتلوا وأصيب ثمانية بجروح في غارة جوية بالقرب من مستشفى في اليمن.

وقال بيان للمنظمة إن أربعة أطفال كانوا من بين سبعة أشخاص قتلوا اليوم عندما استهدفت غارة جوية مستشفى تدعمه منظمة "سايف ذا تشيلدرن" في اليمن.

وأضاف "هناك شخصان آخران في عداد المفقودين".

سقوط صاروخ على محطة وقود

وأوضح البيان أن صاروخا أصاب محطة وقود قرب مدخل مستشفى كتاف الريفي على بعد 100 كلم من مدينة صعدة في شمال غرب البلاد الساعة 9:30 صباحا.

ومن بين القتلى عاملون في مجال الصحة وحراس أمنيون، وفق المنظمة التي دعت إلى تحقيق فوري.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "سايف ذا تشيلدرن" الدولية هيلي ثورنينغ-شميدت "نشعر بالصدمة والذعر من هذا الهجوم المروع".

وأضافت "هذا المستشفى ليس سوى واحدا من مستشفيات عدة تقدم لها "سايف ذا تشيلدرن" الدعم في اليمن، وتؤمن مساعدات تساهم في إنقاذ حياة الأطفال".

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وتابعت "لهؤلاء الأطفال الحق في أن يكونوا آمنين في مستشفياتهم ومدارسهم ومنازلهم. لكن مرة بعد أخرى نرى تجاهلا تاما من جميع الأطراف المتحاربين في اليمن لقواعد الحرب الأساسية. يجب حماية الأطفال".

والحرب في اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، مستمرة منذ 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.

وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل منذ بدء عمليات التحالف في 26 مارس/آذار 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الإنساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

فرانس 24/ أ ف ب