هل تحمل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي لقطر أي حل للأزمة الخليجية؟

أ ف ب

في زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة الخميس، التقى رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الخميس بالأمير تميم بن حمد وبنظيره القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وتركزت اللقاءات حول سبل حل الأزمة الخليجية، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويرى محللون سياسيون أن فيليب يحمل سيناريو محددا لحلحلة الأزمة الخليجية التي شارفت على إنهاء عامها الثاني.

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التقى رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الخميس بنظيره القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تباحثا في سبل حل الأزمة الدبلومايسة بين قطر من جهة والسعودية والبحرين والإمارات ومصر من جهة أخرى.

وأكد فيليب الخميس في مؤتمر صحافي مشترك مع آل خليفة آل ثاني أنه يجب ألا تلقي الأزمة الخليجية بثقلها على السكان والعائلات والطلاب.

وقال فيليب إن "موقف فرنسا ثابت: يجب تسوية الخلافات عبر الحوار بين دول المنطقة". وأضاف "يجب ألا يدفع السكان والطلاب والعائلات ثمن الخلافات بين الدول".

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء القطري في تغريدة على حسابه على موقع تويتر " أجريت اليوم مباحثات بناءة مع معالي إدوار فيليب رئيس الوزراء بالجمهورية الفرنسية الصديقة، وشهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهم بلدينا وشعبينا".

وفي مداخلة على فرانس 24، قال المحلل السياسي القطري علي الهيل إن فيليب يحمل سيناريو محدد لحلحلة الأزمة الخليجية.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر في 5 من يونيو/حزيران 2017 على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الإرهاب" وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.

وتقول قطر إنها تتعرض لعقاب جراء سعيها لانتهاج سياسة خارجية مستقلة، مهّمة الدول المقاطعة بمحاولة تغيير النظام فيها.

وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر أن الحصار أثر على 13 ألف قطري، وأدى إلى تشتيت شمل أكثر من 600 عائلة.

فرانس 24/ أ ف ب