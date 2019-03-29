قراءة في صحف الخليج

تستعرض هذه الفقرة من "قراءة في الصحف الخليجية" العناوين التالية:الشرق الأوسط: غرامات مالية على مخالفي "الذوق العام" في السعودية. الرأي الكويتية: وصفة حكومية تكشف الشهادات المزورة في الكويت. الإمارات اليوم: دبي الدولي يوفر إقامة ليلية داخل المطار بـ350 درهماً. عمان اليوم: سلطنة عمان في المركز الثاني عربيا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي. العرب القطرية: رائدات أعمال قطريات يعرضن منتجاتهن الرمضانية. وفي كاريكاتير العرب القطرية: الولايات المتحدة قدمت الجولان على طبق لإسرائيل.

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البداية من السعودية التي تتجه إلى إقرار غرامات مالية على مخالفي "الذوق العام"، صحيفة "الشرق الأوسط" أشارت إلى أن لائحة المحافظة على الذوق العام تحظر المخالفات الذوقية كافة في الأماكن العامة، والمرتبطة بالسلوكيات الخادشة، والألفاظ المسيئة والمظهر العام غير اللائق، إضافة الى أهمية احترام القيم والعادات والتقاليد في الأماكن العامة، ومنها كذلك الالتزام بالملابس التي لا تسيء للآخرين. وفي حديث للصحيفة قالت مستورة الشمري، عضو مجلس الشورى السعودي، إن هذه اللائحة تأتي استجابة للانفتاح الثقافي والحضاري والتطور الذي تشهده السعودية، معتبرة أنه سيعمل على دعم السياحة في البلاد.

جولتنا مستمرة في الكويت حيث تطرقت صحيفة "الرأي" اليوم إلى ما وصفته بالوصفة الحكومية للتأكد من الشهادات المزورة.

وتقول الصحيفة إن ديوان الخدمة المدنية طلب من الجهات الحكومية كافة مراجعةَ موقع وزارة التعليم العالي الذي أنشأته حديثاً للتأكد من سلامة الشهادات الدراسية لموظفي كل جهة.

ووفق ما ذكرت مصادر مطلعة للرأي، فقد أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما يعلم من خلاله الوزارات والمؤسسات عن توفير نظام ربط الكتروني يتيح لهذه الجهات متابعة صحة الموافقة على معادلة درجات الشهادات الأجنبية.

وأوضحت المصادر أن هذا النظام مربوط مع جميع الجهات الحكومية، حيث يتيح لكل جهة الاطلاع على تفاصيل شهادة الموظف ومصدرها.

في التفاصيل وفق ما قرأنا من صحيفة "الإمارات اليوم" فقد أعلن مطار دبي عن خدمة جديدة بالشراكة مع فندق دبي الدولي، لتوفير الإقامة الليلية داخل المطار، بحيث تحتاج الأسرة المسافرة إلى الاستيقاظ قبل موعد مغادرة الطائرة بدقائق معدودة، مشيراً إلى أن الأسرة لن تحتاج بعد اليوم إلى القدوم للمطار باكراً، بل يمكنها القدوم في الليلة السابقة للسفر.

وعن كلفة خدمة "استيقظ عند البوابة" يشير المطار إلى أنها تبدأ من 350 درهما لأسرة مكونة من أربعة أشخاص، مقابل الحصول على غرفة واحدة لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة في فندق دبي الدولي.

وبين أن السعر يشمل خدمة "أهلا" للترحيب بالنزلاء، واستخدام مرافق الفندق شاملة المسبح وصالة الألعاب الرياضية وغيرها.

جاءت سلطنة عمان،بحسب صحيفة "عمان اليوم"، في المركز السادس عشر عالميا ضمن المؤشر الذي شمل مئة وخمسا وسبعين دولة بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وليتوانيا وغيرها.

ويشير التقرير إلى أن السلطنة لديها هيكل تنظيمي قوي بما في ذلك استراتيجية عالية المستوى للأمن السيبراني وخطة رئيسية وشاملة وخارطة طريق، كما أوضح أن السلطنة أنشأت إطارا لعمل الحكومة الإلكترونية وهو مجموعة من المعايير الأفضل عالميا.

وذكرت صحيفة "العرب" على غلافها أن تسعا وستين مصممة أزياء ورائدات أعمال قطريات يعرضن منتجاتهن

ويشكل المعرض فرصة للتعرف على أفضل العروض، وآخر تصاميم سيدات الأعمال القطريات بما يخص شهر رمضان، ويستمر حتى الأحد المقبل، ويضم تشكيلة واسعة من الملابس والعطور، والإكسسوارات، ومستلزمات المرأة. ونختم جولتنا بكاريكاتير هذا اليوم من صحيفة "العرب" القطرية لأحمد عارف بين من خلاله كيف قدمت الولايات المتحدة الأمريكية الجولان على طبق من فضة لإسرائيل.

فرانس 24