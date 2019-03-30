مسيرة مليونية في غزة لإحياء الذكرى الأولى لمسيرات العودة وسط توتر مع إسرائيل

أ ف ب

شابان بالألوان الفلسطينية قبيل مسيرة المليونية في غزة، في 30 مارس/آذار 2019

تزامنا مع "يوم الأرض" الذي يتم إحياؤه سنويا في 30 آذار/مارس، يتجمع عشرات آلاف الفلسطينيين السبت في خمس نقاط حددتها الهيئة العليا المنظمة لـ"مسيرات العودة" بغزة على طول السياج الإسرائيلي في الذكرى الأولى لبدء "مسيرات العودة الكبرى". وقتل شابان فلسطينيان يبلغان من العمر 17 و 20 عاما قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل.

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت أن شابا فلسطينيا قتل السبت بنيران القوات الإسرائيلية قرب الحدود بين غزة وإسرائيل، في وقت يتوقع أن يتجمع عشرات آلاف الفلسطينيين على طول السياج الحدودي لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانطلاق "مسيرات العودة".

وقتل محمد جهاد سعد (20 عاما) في ساعة مبكرة من الصباح جراء "إصابته بشظايا بالرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة" وفق بيان الوزارة.

وقال المتحدث أشرف القدرة في مؤتمر صحفي "استشهد أدهم نضال عمارة (17 عاما) بعيار ناري بالرأس من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب اليوم في جميع أنحاء القطاع 59 شخصا إصابات مختلفة".

ومن المتوقع أن يتجمع عشرات آلاف الفلسطينيين في خمس نقاط حددتها الهيئة العليا المنظمة لـ"مسيرات العودة" على طول السياج الإسرائيلي محكم الإغلاق الفاصل مع القطاع، في الذكرى الأولى لبدء "مسيرات العودة الكبرى".

وتتزامن الاحتجاجات مع إعلان مسؤولين من الفصائل الفلسطينية التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إسرائيل عبر الوساطة المصرية للمحافظة على الهدوء على السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

بدوره، حشد الجيش الإسرائيلي عشرات المدرعات على طول الحدود، ووضع عشرات القناصة على أهبة الاستعداد، وفق مراسل وكالة الأنباء الفرنسية الذي شاهد المدفعية والدبابات شرق غزة.

ويتزامن ذلك مع "يوم الأرض" الذي يتم إحياؤه سنويا في 30 آذار/مارس في ذكرى مقتل ستة عرب إسرائيليين على أيدي القوات الإسرائيلية خلال تظاهرات خرجت عام 1976 احتجاجا على مصادرة أراض. ودعت هيئة "مسيرات العودة" إلى إضراب شامل السبت.

ويطالب الفلسطينيون برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عقد، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم أو غادروا لدى قيام دولة إسرائيل في 1948.

وتأتي المسيرات قبل أسبوعين من موعد الانتخابات الإسرائيلية، وبعد أيام قليلة من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل وحماس في تصعيد أثار مخاوف من وقوع حرب رابعة بين الطرفين.

من جهته، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى المشاركة في "مليونية العودة".

ويعيش مليونا فلسطيني في القطاع الفقير الذي تحاصره إسرائيل بينما تغلق مصر في كثير من الأحيان معبر رفح الحدودي مع غزة.

فرانس24/ أ ف ب