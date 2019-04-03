إسرائيل: استعادة رفات جندي مفقود منذ اجتياح لبنان في 1982

أ ف ب

جنود إسرائيليون على الحدود مع غزة، 30 مارس/آذار 2018

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن بلاده استعادت رفات جندي فقد في مواجهة مع الجيش السوري عند اجتياحها للبنان سنة 1982. وأشار المتحدث إلى أن جنديين آخرين شاركا في نفس "معركة السلطان يعقوب" في سهل البقاع اللبناني لا يزالان مفقودين.

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استرجعت إسرائيل رفات جندي فقد منذ اجتياحها للبنان في صيف العام 1982، وفق ما قال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس الأربعاء.

وصرح كونريكوس للصحافيين أن رفات الجندي زخاري بوميل المولود في الولايات المتحدة والذي فقد منذ "معركة السلطان يعقوب"، بات في إسرائيل، دون أن يدلي بتفاصيل حول كيفية استعادة هذا الرفات.

وأضاف المتحدث أن جنديين آخرين لا يزالان مفقودين منذ هذه المعركة التي شهدت مواجهة بين الجيشين الإسرائيلي والسوري في سهل البقاع اللبناني قرب الحدود السورية يومي العاشر والحادي عشر من حزيران/يونيو 1982.

وتابع أنه تم التأكد رسميا من أن الرفات يعود إلى زخاري بوميل بعد فحص الطب الشرعي للحمض النووي.

وقال كونريكوس "إنها لحظة مؤثرة جدا. يسرني أن أعلن أن السرجنت بوميل الذي فقد في معركة السلطان يعقوب في لبنان، يعود إلى الوطن بعد 37 عاما".

ولفت إلى أنه تم إبلاغ عائات بوميل والجنديين الآخرين المفقودين قبيل إعلان الأمر أمام الإعلام.

فرانس24/ أ ف ب