الملك سلمان يزور البحرين الأربعاء "لبحث التطورات الإقليمية"

من المقرر أن يزور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأربعاء البحرين "لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية"، كما أفادت وكالة أنباء البحرين.

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ذكرت وكالة أنباء البحرين أن من المتوقع أن يزور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز البحرين الأربعاء. وأضافت أن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيجتمع مع العاهل السعودي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.



وتعهدت السعودية والكويت والإمارات العام الماضي بتقديم حزمة مساعدات مالية للبحرين بقيمة عشرة مليارات دولار لإنقاذ البلاد من أزمة ديون محتملة.

فرانس24/ رويترز