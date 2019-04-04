نتانياهو يلتقي بوتين في الكرملين قبيل الانتخابات الإسرائيلية

أ ف ب / أرشيف

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الخميس، قبل بضعة أيام من الانتخابات الإسرائيلية التشريعية المقررة في التاسع من أبريل/نيسان. وعقد نتانياهو سلسلة اجتماعات مع مسؤولين وقادة أجانب مؤخرا، ما ساعده على تعزيز حجته بأنه رجل دولة لا يمكن الاستغناء عنه.

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قبل خمسة أيام فقط من الانتخابات الإسرائيلية التشريعية المقررة في التاسع من الشهر الجاري، يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين الخميس.

وتنسق إسرائيل وروسيا حول نشاطهما العسكري في سوريا لتفادي الحوادث العرضية. ونفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية في سوريا ضد ما تقول إنها أهداف إيرانية وأخرى لحزب الله، حليف طهران ودمشق، وتعهدت بمنع عدوها الرئيسي إيران من ترسيخ وجودها العسكري في الدولة المجاورة.

وتدعم روسيا نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا عام 2011.

وتسبب حادث إطلاق نيران "صديقة" في أيلول/سبتمبر إلى قيام الدفاعات الجوية السورية بإسقاط طائرة روسية خلال غارة إسرائيلية ما أغضب موسكو التي ألقت اللوم على إسرائيل.

وعقدت أول محادثات مكثفة وجها لوجه بين نتنياهو وبوتين منذ حادث إطلاق النار في اجتماع في موسكو في 27 فبراير/شباط. وتحدث الرجلان مرارا عبر الهاتف في الأشهر الأخيرة، كان آخرها الاثنين.

واستضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي وصل إلى إسرائيل الأحد في زيارة استغرقت ثلاثة أيام.

كما استضاف مؤخرا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والتقى الأسبوع الماضي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

ويواجه نتانياهو تحديا صعبا من قائد الجيش السابق بيني غانتس في انتخابات 9 نيسان/ أبريل.

فرانس24 / أ ف ب