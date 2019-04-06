نتانياهو يتعهد بضم مستوطنات الضفة حال إعادة انتخابه

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جنازة الرقيب أول زاكاري بوميل بمقبرة جبل هرتزل العسكرية في القدس في 4 أبريل نيسان 2019.

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو السبت، أثناء لقاء تلفزيوني، أنه سيضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إذا احتفظ بمنصبه في الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء وذلك في وعد انتخابي سيثير غضب الفلسطينيين.

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يستمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في الترويج لحملته الانتخابية لحشد أكبر عدد من أصوات الناخبين في الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء المقبل. آخر وعوده الانتخابية، صرح به السبت، أثناء حديثه لقناة 12 نيوز الإسرائيلية حيث ذكر أنه سيضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إذا احتفظ بمنصبه في الانتخابات.

وحين سُئل نتنياهو عن السبب في عدم توسيع نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنات كبيرة بالضفة الغربية مثلما حدث في القدس الشرقية وهضبة الجولان ومناطق أخرى تم الاستيلاء عليها في حرب 1967، أجاب نتانياهو "من يقول إننا لن نفعل ذلك؟ نحن نمضي في ذلك ونناقشه. أنتم تسألون عما إذا كنا سنتحرك للمرحلة التالية- الإجابة نعم سنتحرك إلى المرحلة التالية. سأوسع نطاق السيادة الإسرائيلية وأنا لا أميز بين الكتل الاستيطانية والمستوطنات المعزولة".

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ولم يتسن حتى الآن الوصول لمسؤولين فلسطينيين للتعليق.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، وقطاع غزة. ويعيش نحو نصف مليون إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية علاوة على أكثر من 2.6 مليون فلسطيني. وانسحبت إسرائيل من غزة في عام 2005.

قرار قيد النظر وأحزاب مؤيدة

وتؤيد بعض الأحزاب، التي قال نتانياهو إنه سيسعى لضمها إلى حكومة ائتلافية إذا فاز في الانتخابات، ضم مناطق من الضفة الغربية. ويتنافس نتانياهو مع هذه الأحزاب لاجتذاب أصوات الناخبين المؤيدين للمستوطنات في انتخابات التاسع من أبريل نيسان. ومن المرجح أن تروق هذه التصريحات لمثل هؤلاء الناخبين الرافضين للتنازل عن أراض للفلسطينيين.

والمستوطنات واحدة من أشد القضايا سخونة في الجهود الرامية لإعادة إطلاق محادثات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية المجمدة منذ عام 2014.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي شيدتها إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في حرب 1967 غير قانونية.

وفي مارس آذار الماضي، خالفت الولايات المتحدة عقودا من الإجماع الدولي باعترافها بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب 1967.

فرانس 24/ رويترز

