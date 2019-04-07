السعودية: مقتل مسلحين اثنين إثر هجوم استهدف نقطة أمنية في القطيف

أ ف ب / أرشيف

أحبطت قوات الأمن السعودية الأحد هجوما بالقنابل استهدف نقطة أمنية في محافظة القطيف الواقعة بالمنطقة الشرقية، أدى لقتل مسلحين اثنين من المهاجمين وتوقيف اثنين آخرين، على ما نشرت صحيفة الشرق الأوسط.

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أعلنت صحيفة سعودية الأحد مقتل "إرهابيين" اثنين والقبض على اثنين آخرين بعد أن هاجموا بالقنابل نقطة أمنية في شرق المملكة.

ووقع الهجوم وفقا لصحيفة الشرق الأوسط على طريق أبو حدرية، وهو طريق رئيسي يربط بين المنطقة الشرقية والبحرين والكويت.

وأوردت الصحيفة "هاجم أربعة إرهابيين بالقنابل نقطة أمنية سعودية على طريق أبو حدرية (...) وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية". مشيرة نقلا عن مصادر إلى أن "ثلاثة من مهاجمي النقطة الأمنية هم من ضمن قائمة المطلوبين في القطيف".

ومحافظة القطيف تقع في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط وحيث تسكن غالبية الأقلية الشيعية التي تشكو بانتظام من الاضطهاد والتهميش. ويشكل هؤلاء نحو 10 إلى 15 بالمئة من عدد السكان.

كما أن القطيف هي أيضا مسقط رأس رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي أعدم في يناير/كانون الثاني 2016 بعد إدانته بتهمة "الإرهاب".

وكان النمر أحد وجوه حركة احتجاج اندلعت في 2011، وتطورت إلى دعوة للمساواة بين السنة والشيعة في المملكة.

فرانس24/ أ ف ب