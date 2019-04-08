الأردن: تعديل برلماني يسمح بالزواج في سن الـ16 بحالات استثنائية

أ ف ب

عدّل البرلمان الأردني الاثنين سن الزواج، إذ أصبح من الممكن عقد القران انطلاقا من سن السادسة عشر "في حالات خاصة" وإذا استوفى جملة من الشروط من بينها موافقة قاضي القضاة وإذا كان الزواج "ضرورة" تقتضيها المصلحة، وتم بعد توفر شرطي الرضا والاختيار. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد طالبت الأردن بمنع زواج من هم دون الـ18 منعا كليا.

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أدخل البرلمان الأردني الاثنين تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يسمح بالزواج في "حالات خاصة" عن سن السادسة عشرة. ويستمد قانون الأحوال الشخصية و كذلك التشريعات الأردنية المنظمة لشؤون الأسرة من الشريعة الإسلامية.

وفي جلسة مشتركة للبرلمان بشقيه أي مجلس النواب ومجلس الأعيان، وكذلك برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، اتفق النواب والأعيان على تحديد سن زواج بحالات خاصة استثنائية عند بلوغ سن الـ16عاما.

وبموجب القانون المعدل كما أقره البرلمان، يسمح بالزواج في سن السادس عشرة في "الحالات الخاصة" شرط موافقة قاضي القضاة وأن يكون الزواج "ضرورة" تقتضيها المصلحة وأن يتم التحقق من توفر الرضا والاختيار ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.

وبموجب القانون الساري فإن السن الأدنى للزواج في الأردن هو 18 عاما. لكن يتم تزويج أشخاص في عمر 15 إلى 18 عاما بموافقة قضاة المحكمة الشرعية في "حالات خاصة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأمريكية المدافعة عن حقوق الانسان، قد حثت، في بيان أصدرته الأربعاء، البرلمان الأردني على منع زواج الأطفال منعا كليا. وقالت إنه "ينبغي للأردن انتهاز الفرصة لمنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج في 18 عاما دون استثناء".

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "زواج الأطفال يسلب طفولة الفتيات ويعرض صحتهن وتعليمهن للخطر. على البرلمان انتهاز هذه الفرصة لوقف هذه الممارسة التعسفية".

وبحسب أرقام دائرة قاضي القضاة فقد أصدرت السلطات الأردنية "77700 عقد زواج في عام 2017، بما في ذلك 10434 حالة كانت الزوجة فيها تحت 18 عاما، و299 حالة كان الزوج فيها تحت الـ18 عاما".

فرانس24/أ ف ب