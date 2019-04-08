اليمن: التحالف يقول إنه دمر طائرة مسيرة قرب منطقة عسير

قال التحالف الذي تقوده السعودية باليمن إنه قام الأحد باعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة عسير السعودية القريبة من الحدود مع اليمن. وجاء في بيان التحالف الذي نقلته الوكالة السعودية للأنباء أنه لم يتم تسجيل أية إصابات أو أضرار نتيجة عملية الاعتراض.

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أعلن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة كانت في طريقها لمنطقة عسير بالسعودية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أنه "لم ينتج - ولله الحمد - تسجيل أية إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية ’الحوثية‘ حتى وقت إعداد هذا البيان".

وسبق للحوثيين شن عدة هجمات باستخدام الطائرات المسيرة، ففي يناير/كانون الثاني 2019 لقي محمد صالح طماح رئيس الاستخبارات العسكرية في القوات اليمنية الموالية للحكومة مصرعه، متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم شنه الحوثيون بطائرة مسيرة استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند الجوية (جنوب).

وفي يوليو/تموز 2018 أعلن الحوثيون أنهم قصفوا مطار أبوظبي الدولي بطائرة دون طيار، وهو ما نفته دولة الإمارات العربية المتحدة في حينه. وقبلها بأيام نفت شركة أرامكو إعلانا حوثيا مماثلا عن قيامهم بقصف مصفاة نفطية تابعة لها بطائرة مسيرة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب