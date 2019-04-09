مصر: قتلى وعشرات الجرحى في تفجير انتحاري شمال سيناء

أ ف ب/ أرشيف

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان الثلاثاء أن سبعة أشخاص قتلوا وجرح العشرات في تفجير انتحاري وقع شمال سيناء، ووفق نفس المصدر فإن بين القتلى أربعة عناصر من الشرطة وطفل في السادسة من عمره.

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أسفر تفجير انتحاري وقع الثلاثاء في شمال سيناء المصرية عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، بينهم أربعة شرطيين وطفل في السادسة من عمره، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

تضمن البيان أن ضابطي شرطة وشرطيين اثنين وثلاثة مدنيين من بينهم طفل يبلغ السادسة من العمر قتلوا جراء هذا التفجير، في حين أصيب 26 شخصا بجروح. وأوضحت الوزارة أن فتى "يبلغ من العمر حوالي 15 عاما فجر نفسه بالقرب من قوة أمنية أثناء قيامها بعملية تمشيط بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد" شرق مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المنتمي للتيار السياسي الإسلامي محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات إسلامية متطرفة، خصوصا في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين.

وفي التاسع من فبراير/شباط 2018، بدأ الجيش المصري، بالتعاون مع الشرطة، عملية عسكرية شاملة في سيناء حيث يتركز في شمالها الفرع المصري لتنظيم "الدولة الاسلامية" المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمدنيين.

وأسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل نحو 600 من "التكفيريين"، كما يسميهم الجيش المصري، ونحو 40 عسكريا، بحسب الأرقام التي أعلنها الجيش.

فرانس24 / أ ف ب