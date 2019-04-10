إسرائيل: بيني غانتس يقر بهزيمته في الانتخابات التشريعية

أ ف ب

غداة عن الإعلان عن النتائج شبه النهائية للانتخابات التشريعية، أقر بيني غانتس الأربعاء بهزيمته أمام خصمه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. ومساء الثلاثاء كان غانتس قد أعلن فوزه بالانتخابات.

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أقر بيني غانتس بهزيمته في الانتخابات التشريعية أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، وذلك في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في القدس. وقال زعيم لائحة أزرق أبيض "نحن نحترم قرار الشعب"، بعد أن كشفت النتائج شبه النهائية للانتخابات أن نتانياهو قادر على تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بغالبية داخل البرلمان.

وكان غانتس قد أعلن مساء الثلاثاء فوزه بالانتخابات. من جانبه قال يائير لابيد الرجل الثاني في اللائحة، الذي كان يقف إلى جانب غانتس، إن هذه اللائحة تنوي "جعل حياة حكومة نتانياهو صعبة".

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وبات نتانياهو الأكثر قدرة على تشكيل الحكومة الجديدة ليتسلم بذلك ولاية خامسة في الحكم. وبعد فرز كامل بطاقات الاقتراع تقريبا من المقرر أن يحصل حزب الليكود بزعامة نتانياهو على 35 مقعدا ولائحة أزرق أبيض على عدد مماثل.

لكن نتانياهو سيكون قادرا عبر حلفاء له من تنظيمات يمينية متطرفة على جمع تأييد 65 نائبا من أصل 120 ما يمنحه غالبية مطلقة في الكنيست.

فرانس24/ أ ف ب