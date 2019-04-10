ترامب يشيد بـ"العمل العظيم" للسيسي والعلاقات الأمريكية المصرية

أ ف ب/ أرشيف

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بما أسماه "العمل العظيم" الذي يقوم به نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بدون أن يقدم تفاصيل بهذا الخصوص. واعتبر أن العلاقات الأمريكية المصرية "لم تكن جيدة أكثر مما هي عليه اليوم". وجاء تصريح ترامب على هامش الزيارة التي يقوم بها السيسي إلى الولايات المتحدة. ومن جانبه، فضل وزير الخارجية الأمريكي الوقوف عند دور مصر في محاربة الإرهاب بدل الرد على أسئلة الصحافيين حول حقوق الإنسان في هذا البلد العربي.

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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بـ"العمل العظيم" الذي يقوم به نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال استقباله في البيت الأبيض للمرة الثانية.

وقال ترامب بحضور السيسي في المكتب البيضوي "أعتقد أنه يقوم بعمل عظيم"، مضيفا "العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لم تكن يوما جيدة أكثر مما هي عليه اليوم".

ومصر واحدة من أكبر الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة، وهي دولة عربية صنعت السلام مع إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة قبل 40 عاما، وتتلقى مساعدات أمريكية.

ويُواجه السيسي انتقادات واسعة، بسبب قمعه الشديد للمعارضين السياسيين.

وفي وقت لاحق من الشهر الحالي، من المتوقع أن يشارك المصريون في استفتاء يمكن أن يؤدي إلى تمديد حكم السيسي إلى ما بعد انتهاء ولايته الثانية عام 2022.

ومن شأن التعديلات الدستورية أن تزيد من الدور السياسي للجيش، وتضع القضاء تحت سيطرة السيسي.

وردا على أسئلة العديد من أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع برلمانية، في ما يتعلق بالاستقبال الودي الذي لاقاه الرئيس المصري على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو إن المصريين يعتبرون "بلا شك شريكا مهما للأمن" خصوصا من خلال مواجهة "التهديدات الإرهابية في سيناء".

وأضاف "لذلك، أنا ممتن للغاية للرئيس السيسي. لقد كان أيضا متميزا في ما يتعلق بالحرية الدينية"، وهو ما أثار انتقادات من جانب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين.

فرانس24/ أ ف ب