البحرين: وفد إسرائيلي يلغي مشاركته في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بسبب مخاوف أمنية

رجل يلوح بعلم البحرين أ ف ب (أرشيف)

أعلن الأحد وفد إسرائيلي، كان مقررا أن يشارك في مؤتمر اقتصادي بدولة البحرين، عن إلغاء زيارته بسبب مخاوف أمنية تهدد سلامة أفراده. وأبلغ الوفد الإسرائيلي منظمي المؤتمر بقراره حرصا منه على عدم التسبب في إزعاج للدول الأخرى المشاركة، حسبما أوضحت "الشبكة العالمية لريادة الأعمال" في بيان لها.