البحرين: وفد إسرائيلي يلغي مشاركته في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بسبب مخاوف أمنية
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أعلن الأحد وفد إسرائيلي، كان مقررا أن يشارك في مؤتمر اقتصادي بدولة البحرين، عن إلغاء زيارته بسبب مخاوف أمنية تهدد سلامة أفراده. وأبلغ الوفد الإسرائيلي منظمي المؤتمر بقراره حرصا منه على عدم التسبب في إزعاج للدول الأخرى المشاركة، حسبما أوضحت "الشبكة العالمية لريادة الأعمال" في بيان لها.
ألغى الأحد وفد إسرائيلي يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، كان يعتزم المشاركة في مؤتمر أعمال في البحرين، زيارته بسبب مخاوف أمنية. وكان الوفد يعتزم حضور مؤتمر تنظمه (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) اعتبارا من 15 أبريل/نيسان.
وقال جوناثان أورتمانز رئيس (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) في بيان أرسل إلى وكالة الأنباء رويترز "رغم أننا أبلغنا الوفد الإسرائيلي أنه سيكون محل ترحيب، إلا أنه قرر هذا الصباح عدم الحضور بسبب مخاوف أمنية ولعدم التسبب في أي إزعاج للدول المئة والثمانين الأخرى المشاركة".
ويأتي إلغاء الزيارة بعد أن أصدر برلمان البحرين بيانا رافضا للزيارة واندلاع بعض الاحتجاجات في شوارع العاصمة المنامة ضد هذه الزيارة.
فرانس24/ رويترز