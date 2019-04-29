البغدادي في فيديو جديد لتنظيم "الدولة الإسلامية" للمرة الأولى منذ 2014

أ ف ب

أبو بكر البغدادي في أول ظهور له في فيديو منذ 2014، نيسان/أبريل 2019

عاد زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي للظهور إلى العلن، في فيديو يحمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين" منسوب إليه، ويعتبر هذا الظهور هو الأول له منذ تموز/يوليو 2014. وتطرق البغدادي في الفيديو إلى الاعتداءات التي استهدفت سريلانكا في عيد الفصح وتبناها التنظيم المتطرف مؤكدا أنها جاءت "ثأرا" لمعركة الباغوز في سوريا.

إعلان اقرأ المزيد

بعد خمس سنوات من ظهوره الأول، ونحو شهر من انتهاء "الخلافة التي أعلنها عام 2014، ظهر زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي للمرة الأولى الاثنين في فيديو دعائي نشره التنظيم المتطرف عبر تطبيق "تلغرام".

وحمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، وفيه يظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة الأطراف، واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم، ومتحدثا بنبرة بطيئة.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها البغدادي، بعد ظهوره العلني في تموز/يوليو 2014 أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، وذلك بعد إعلان "الخلافة" وتقديمه كـ"أمير المؤمنين".

البغدادي يتطرق إلى اعتداءات سريلانكا

وليس واضحا تاريخ تصوير الفيديو، غير أن البغدادي يقول في بدايته إن "معركة الباغوز انتهت"، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سوريا قبل ما يقارب الشهر، ويتطرق أيضا إلى الاعتداءات الأخيرة في سريلانكا.

وقال البغدادي إن "الله أمرنا بالجهاد ولم يأمرنا بالنصر"، مؤكدا أن الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت سريلانكا في عيد الفصح وتبناها تنظيم "الدولة الإسلامية" جاءت "ثأرا" للباغوز.

ويصر البغدادي على أن "معركة الإسلام وأهله، مع الصليب وأهله، معركة طويلة (...) وسيكون بعد هذه المعركة ما بعدها". وذكر أن مقاتلي التنظيم المتطرف الذي مني بهزائهم عسكرية متتالية على مدى السنتين الماضيتين "سيأخذون بثأرهم".

وخسر أبو بكر البغدادي المدرج على رأس قائمة كبار المطلوبين في العالم، دولة "الخلافة" التي أقامها لأكثر من ثلاث سنوات، وبات اليوم يختبئ في كهوف الصحراء السورية، بحسب محللين.

وبعدما كان يتحكم في وقت ما بمصير سبعة ملايين شخص على امتداد أراض شاسعة في سوريا وما يقارب ثلث مساحة العراق، لا يقود البغدادي اليوم إلا مقاتلين مشتتين عاجزين بأنفسهم عن معرفة مكان وجوده.

وترصد الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إلى البغدادي البالغ من العمر 47 عاما، والذي سرت من العام 2014 شائعات كثير عن مقتله لم يتم تأكيدها.

فرانس24/أ ف ب