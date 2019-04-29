انتحار سجين متهم بالتجسس لصالح الإمارات في سجن بتركيا

أ ف ب / أرشيف

أعلن موقع إعلامي تركي الاثنين انتحار أحد المشتبه بهما في التجسس لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت السلطات التركية قد وضعت قيد الحبس الاحتياطي مواطنين إماراتيين أوقفتهما منذ أسبوعين تقريبا في إسطنبول وتشتبه بعلاقتهما بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

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أفاد موقع قناة "خبر ترك" الإلكتروني اليوم الاثنين إن أحد المشتبه في تجسسهما لصالح الإمارات المحتجزين في تركيا انتحر في السجن.

وقال مسؤول تركي كبير إنه كان قد تم القبض على المشتبه بهما في وقت سابق الشهر الجاري واعترفا بالتجسس على مواطنين عرب مضيفا أن تركيا تحقق لمعرفة ما إذا كان وصول أحدهما للبلاد له صلة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أكتوبر/تشرين الأول الماضي..

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن المشتبه به قد انتحر بشنق نفسه في سجن سيليفري بالقرب من إسطنبول حيث كان محتجزا.

ويسود توتر في العلاقات التركية مع السعودية والإمارات، وهما بلدان فرضا حصارا اقتصاديا على قطر حليفة أنقرة. وبعد مقتل خاشقجي، حمل مسؤولون ووسائل إعلام في تركيا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية المباشرة عن العملية. وينفي الأمير محمد بن سلمان أي صلة بقتل الصحافي.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا أنه لن يتخلى عن التحقيق في قتل خاشقجي، منتقدا نقص التعاون من السلطات السعودية.

فرانس24/ رويترز/أ ف ب