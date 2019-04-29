الرئيس الفلسطيني يجدد رفضه تسلم أموال الضرائب من إسرائيل منقوصة

أ ف ب/ أرشيف

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين رفض استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية في حال كانت منقوصة، كما أكد رفضه لـ"صفقة القرن". وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 190 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين إنه يجدد رفض استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية في حال كانت منقوصة، كما جدد رفضه "صفقة القرن" التي يتوقع أن تعلن عنها الإدارة الأمريكية هذا الصيف.

وأكد الرئيس محمود عباس خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، "موقفنا كما هو، ولن نقبل استلام الأموال من إسرائيل منقوصة".

وأشار إلى اتصالات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول الخصومات التي اقتطعتها إسرائيل من الضريبة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، قائلا "يحاولون بكافة الوسائل أن يشرعنوا الخصومات المتعلقة برواتب الشهداء والأسرى والجرحى، لن ولن ولن نقبل بهذا مهما كلفنا ذلك من ثمن".

وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 190 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل في شباط/فبراير الماضي بدء حسم نحو 10 ملايين دولار، معتبرة أنها تعادل ما تدفعه السلطة شهريا لصالح أسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية أو الذين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية الوزير حسين الشيخ في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الاثنين أنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بالموقف الرسمي للسلطة حيال عائدات الضرائب المنقوصة.

وقد أبلغ الشيخ وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون ذلك خلال اجتماع قبل يومين بحثا خلاله تطورات الأزمة المالية التي تعيشها السلطة. وجاء في البيان أن الشيخ "أكد للوزير كحلون أن حكومته تتحمل تداعيات هذه الأزمة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وكحلون بحثا الأحد موضوع نقل أموال الضرائب إلى السلطة وإمكانية إقناع عباس باستلامها.

"لا نعلق آمالا كبيرة"

وذكر عباس خلال اجتماع الحكومة أنه طلب من الدول العربية في اجتماع القمة العربية الأخير في تونس مبلغ 100 مليون دولار كنوع من شبكة الأمان. وتابع "لا نعلق آمالا كبيرة، لكن ممكن اعتبار المبلغ بمثابة دين نعيده فور إعادته لنا من قِبل إسرائيل".

رفض لـ"صفقة القرن"

من جهة أخرى، جدد الرئيس الفلسطيني رفضه "صفقة القرن"، مشيرا إلى أنه أبلغ الجامعة العربية ذلك. ويطلق الفلسطينيون اسم "صفقة القرن" تهكما على الخطة الهادفة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والتي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ تسلمه السلطة.

وصرح عباس "نسمع كثيرا عنها، لقد وصلت فعلا وليس هناك ما ننتظره (...) ما سيأتي ليس مهما، لكن الذي مضى هو الأهم".

وعن العلاقة مع الولايات المتحدة، قال عباس إن الأبواب مفتوحة للحوار مع الكونغرس والإدارة في حال كان لديهم استعداد لذلك. وجمدت السلطة الفلسطينية منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 علاقتها مع الإدارة الأمريكية عقب اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورحب الرئيس الفلسطيني بتصريحات وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني حول حل الدولتين ومعارضتها "نقل السفارة الأمريكية إلى القدس". لكنه قال "أوروبا ليست معنا في كل شيء، لكن أن يأتي مثل هكذا موقف من أوروبا فهذا شيء جيد، (...) لقد اخترعت أوروبا الصهيونية وإسرائيل". وتابع إن "هذا يزعج جيراننا بعض الشيء، لكننا لن نضحك على أنفسنا، هذا هو التاريخ".

فرانس24/ أ ف ب