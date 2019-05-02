حرس الحدود السعودي يساعد ناقلة نفط إيرانية تعطلت في البحر الأحمر

أ ف ب - أرشيف

أفادت وكالة الأنباء السعودية الخميس بأن حرس الحدود السعودي ساعد ناقلة نفط إيرانية كانت تعاني من مشكلة في المحرك قبالة ساحل جدة في البحر الأحمر بعد أن تلقت السعودية طلبا من إيران لمساعدتها. وكان على متنها 24 إيرانيا إضافة إلى اثنين من بنغلادش. وطالب قبطان السفينة بقطرها بعد أن فقد السيطرة عليها.

إعلان اقرأ المزيد

قالت وكالة الأنباء السعودية الخميس إن قوات حرس الحدود السعوديةساعدت ناقلة نفط إيرانية كانت تواجه مشكلة في المحرك قبالة ساحل جدة في البحر الأحمر، وذلك بعد أن تلقت الرياض طلبا للمساعدة من إيران.

وأضافت الوكالة أن الناقلة (هابينس 1) وطاقمها المؤلف من 26 بحارا كانت على مسافة 70 كيلومترا جنوب غربي ميناء جدة الإسلامي. وتابعت أن القبطان طلب قطرها لوجود "عطل في المحرك وأنها في وضع فقد السيطرة".

وأضافت "تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة وعدم حدوث أي أضرار بيئية وتقديم الدعم والمساندة".

ولم يتضح إن كان قد حدث أي تسرب للنفط من السفينة.

وقالت الوكالة إن طاقم السفينة يتألف من 24 إيرانيا واثنين من بنغلادش.

ونقلت عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود قوله "المملكة تلقت طلبا رسميا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة".

فرانس24/ رويترز