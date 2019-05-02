السعودية تطلق سراح أربع ناشطات أخريات في مجال حقوق المرأة بانتظار محاكمتهن

أ ف ب/ أرشيف

أفرجت السلطات السعودية الخميس عن أربع ناشطات أخريات على الأقل وذلك بانتظار محاكمتهن بحسب نشطاء على تويتر. وبذلك يرتفع عدد الناشطات المفرج عنهن مؤقتا إلى سبعة. وكانت المملكة قد أطلقت نهاية مارس/آذار الماضي سراح ثلاث ناشطات في حقوق المرأة من أصل 11 اعتقلن العام الماضي في حملة استهدفت ناشطين حقوقيين.

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قال نشطاء سعوديون الخميس إن سلطات بلادهم قد أفرجت عن أربع ناشطات أخريات على الأقل الخميس في انتظار محاكمتهن.

وصرحت منظمة "القسط" لدعم حقوق الإنسان على تويتر "الإفراج المؤقت عن هتون الفاسي وأمل الحربي وميساء المانع وعبير نمنكاني، وورد الإفراج عن شدن العنزي" من دون تأكيد ذلك. وهو ما يرفع عدد النساء اللواتي أفرجن عنهن مؤقتا إلى سبع.

فيما ذكر ناشط مقرب من عائلات 11 ناشطة يحاكمن في السعودية لوكالة الأنباء الفرنسية أنه تم الإفراج مؤقتا عن خمس نساء.

فرانس24/ أ ف ب