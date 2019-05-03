الكونغرس الأمريكي يفشل في تبني قرار لوقف الدعم العسكري للتحالف العربي في اليمن

أ ف ب/ أرشيف

لم ينجح الفريق المناوئ للحرب اليمنية بالكونغرس الأمريكي الخميس في تمرير قرار يجبر الرئيس ترامب على وقف الدعم العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

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فشل الكونغرس الأمريكي الخميس في تبني قرار يجبر الرئيس دونالد ترامب على وقف أي دعم عسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

ولجأ ترامب إلى الفيتو في 16 أبريل/نيسان ضد قرار للكونغرس يطالبه بـ"سحب القوات المسلحة الأمريكية من العمليات القتالية" في اليمن، باستثناء العمليات التي تستهدف القاعدة.

وكانت الجبهة المعارضة للدعم العسكري الأمريكي في حاجة إلى غالبية الثلثين، أي 67 صوتا، في مجلس الشيوخ لتجاوز فيتو الرئيس الجمهوري، لكن 53 عضوا فقط أيدوا تجاوز الفيتو الرئاسي، في حين عارضه 45.

وندد ترامب حين لجأ إلى الفيتو بـ"محاولة لا طائل منها وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية، ما يعرض حياة المواطنين الأمريكيين للخطر".

وسبق تصويت الخميس، دعوة زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أعضاء المجلس إلى التصويت لصالح الرئيس، وضد قرار يهدد بـ"تقويض الجهود الأمريكية لإنهاء النزاع في اليمن".

ومنذ 2015، يقدم البنتاغون "دعما غير قتالي" للتحالف الذي تقوده الرياض، الحليف التاريخي للولايات المتحدة، دعما للقوات الحكومية في وجه الحوثيين "المدعومين من إيران".

فرانس24/ أ ف ب