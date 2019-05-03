مصرع فلسطينيين اثنين إثر غارة إسرائيلية استهدفت موقعا لحماس وسط غزة

أ ف ب / أرشيف

قصف إسرائيلي على غزة، 25 مارس/آذار 2019.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة مصرع فلسطينيين اثنين إثر غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي الجمعة على موقع تابع لكتائب القسام، جناح حماس العسكري وسط القطاع.

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قتل فلسطينيان في غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي الجمعة على موقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسط قطاع غزة، بعد إصابة جنديين إسرائيليين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.

وذكر أشرف القدرة الناطق بإسم الوزارة "استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران بجروح حرجة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في غارة جوية (موقعا لكتائب القسام) وسط قطاع غزة".

وتابع القدرة أن "الشهيدين هما عبد الله إبراهيم أبو ملوح (33 عاما) وعلاء علي البوبلي (29 عاما) ونقلا إلى مستشفى شهداء الأٌقصى (وسط)".

وأورد مصدر أمني فلسطيني أن "الطيران الإسرائيلي شن ثلاث غارات جوية استهدفت ثلاثة مواقع للمقاومة (كتائب القسام) شرق مخيمي البريج والمغازي (وسط القطاع)، وأسفرت عن شهيدين وجريحين وألحقت أضرارا كبيرة في الموقعين".

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه استهدف موقعا لحماس في القطاع بعد إصابة اثنين من جنوده خلال اشتباكات على طول حدود القطاع مع إسرائيل.

فرانس24/ أ ف ب