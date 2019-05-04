إسرائيل تغلق المعابر مع غزة ومنطقة الصيد البحري ردا على إطلاق صواريخ من القطاع

أ ف ب

ردا على إطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، أعلنت الأخيرة إغلاق جميع المعابر إلى القطاع، بالإضافة إلى منطقة الصيد البحري. وكان شاب فلسطيني قد قتل في غارات جوية إسرائيلية على غزة أطلقت صباح السبت. وقال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية اعترضت العشرات من الصواريخ التي أطلقت سابقا من القطاع.

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أعلنت إسرائيل السبت أنها بصدد إغلاق معابر البضائع والأفراد مع قطاع غزة وكذلك منطقة الصيد البحري، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر.

وأعلنت إدارة وزارة الدفاع التي تشرف على المعابر إغلاقها حتى إشعار آخر وكذلك منطقة الصيد البحري بعد تجدد العنف وإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل التي ردت بغارات جوية وقصف مدفعي أوقع قتيلاً في القطاع.

وأطلق القطاع عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل السبت، كما أفاد شهود ومصادر عسكرية. وهذا يعني انهيار هدنة هشة بين الجانبين مجددا.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في بيان أن شابا فلسطينيا قتل في إحدى الغارات الإسرائيلية، مؤكدا "استشهاد المواطن عماد محمد نصير (22 عاما) جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون في شمال قطاع غزة".

وكان مصدر طبي فلسطيني قد أفاد أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا في غارة جوية استهدفت سيارة كانت تقلهم في بلدة بيت حانون بينما ذكر مصدر أمني في غزة أن المصابين من "عناصر المقاومة".

توضيحات مراسلة فرانس24 في القدس ليلى عودة بعد الغارات الإسرائيلية على غزة

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا من غزة باتجاه الدولة العبرية، اعترضت دفاعاته الجوية العشرات منها. وأضاف أنه رد باستهداف قاذفتي صواريخ في غزة بغارة جوية.

بدوره، ذكر المصدر الأمني الفلسطيني أن "قوات الاحتلال شنت أكثر من عشر غارات وقصف بالصواريخ من الطائرات الحربية والمدفعية أسفرت عن إصابات وأضرار".

وذكر شهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق غير مأهولة في شرق خان يونس جنوب القطاع، وشرق مدينة غزة وفي شمال القطاع، بالتزامن مع الغارات الجوية.

ويأتي التصعيد في أعقاب اشتباكات اعتبرت الأعنف منذ أسابيع الجمعة بين الطرفين. فقد قتل أربعة فلسطينيين، اثنان منهم في غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي الجمعة على موقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسط قطاع غزة، بعد إصابة جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات اندلعت خلال تظاهرات أسبوعية عند الحدود بين القطاع وإسرائيل.

فرانس24/ أ ف ب