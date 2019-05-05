قطاع غزة - إسرائيل: قصف متبادل وخسائر في الأرواح ونتانياهو يتوعد

أ ف ب

السيارة التي استقلها أحد قادة حماس قبل مقتله بصاروخ إسرائيلي

غارات متبادلة بين قطاع غزة المحاصر وإسرائيل بدأت منذ الجمعة لتناهز حصيلتها 22 قتيلا على الأقل. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه من بين القتلى الفلسطينيين، عضو في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس وجاء التصعيد ردا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

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قتل عضو في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة إسرائيلية على قطاع غزة الأحد ليكون بذلك خامس قتيل فلسطيني بنيران إسرائيلية ردا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع، حسب مسؤولون.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس بأن حامد الخضري، البالغ من العمر 34 عاما، هو القتيل الفلسطيني الخامس منذ صباح الأحد في الغارات الإسرائيلية. وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أن الخضري أحد قادتها.

قتيلان إسرائيليان في انفجار صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه عسقلان داخل إسرائيل

ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن شخصين قتلا في انفجار صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان الأحد، في اليوم الثاني من التصعيد العنيف بين إسرائيل وحماس.

وقالت الشرطة إن الصاروخ أصاب منطقة صناعية في المدينة بالقرب من حدود غزة. وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد "إنه لا يعلم بعد جنسية الضحيتين".

نتانياهو يصدر أوامر بتكثيف القصف على غزة

نتانياهو يتوعد

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صرح الأحد أنه أمر القوات الإسرائيلية بمواصلة "الضربات المكثفة" على المسلحين في قطاع غزة مع تصاعد العمليات القتالية عبر الحدود لليوم الثالث.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 450 صاروخا، اعترض نظام القبة الحديدية عددا كبيرا منها، أطلقت على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ يوم الجمعة مضيفا أنه هاجم نحو 220 هدفا تابعا لحركات النشطاء الفلسطينيين في غزة.

وبدأت أحدث موجة عنف قبل يومين عندما أطلق قناص من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية النار على قوات إسرائيلية عبر الحدود مما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين، بحسب رواية الجيش الإسرائيلي.

عدم الالتزام بالوساطة المصرية

واتهمت حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل بتأخير تنفيذ تفاهمات سابقة توسطت فيها مصر تهدف إلى إنهاء العنف وتخفيف الحصار على غزة التي يواجه اقتصادها صعوبات.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية ساعدت وساطة القاهرة في إقناع إسرائيل برفع بعض القيود على حركة السكان والبضائع من غزة وإليها وبتوسعة نطاق المنطقة المسوح فيها بالصيد في البحر المتوسط.

لكن إسرائيل عادت وقلصت نطاق الصيد هذا الأسبوع ردا على إطلاق الصواريخ وأغلقت المعابر الحدودية بالكامل أمس السبت بعد تعرضها لوابل من الصواريخ.

اليوم الثالث للغارات المتبادلة بين إسرائيل وقطاع غزة

للمزيد: مراسلة فرانس24: "بنيامين نتانياهو سيضطر إلى توسيع العملية العسكرية في غزة لعدة أيام"

ويقول محللون إستراتيجيون إسرائيليون هذه المرة إن حركة الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية التي تسيطر على غزة تعتقدان فيما يبدو أن لديهما قدرة ما على الضغط من أجل الحصول على تنازلات من إسرائيل التي تبدأ الاحتفالات بذكرى تأسيسها يوم الأربعاء.

ودوت صفارات الإنذار اليوم الأحد في مدينة ريهوفوت على مسافة 17 كيلومترا جنوب شرقي تل أبيب. وتستعد المدينة لاستضافة مهرجان الغناء يوروفيجن بعد أسبوعين.

وقال نتانياهو الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع في بيان "أصدرت توجيهات لقوات الدفاع الإسرائيلية هذا الصباح بمواصلة الضربات المكثفة ضد الإرهابيين في قطاع غزة كما أصدرت تعليمات بتعزيز القوات حول قطاع غزة بالدبابات والمدفعية وقوات المشاة".

مقتل أول مدني إسرائيلي منذ حرب 2014

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد الصواريخ سقط على منزل في مدينة عسقلان مما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 58 عاما وهو أول مدني إسرائيلي يسقط في هجوم صاروخي من غزة منذ حرب عام 2014 بين إسرائيل ومسلحين في القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 12 فلسطينيا قتلوا في غزة منذ يوم الجمعة. ومنهم رضيعة عمرها 14 شهرا وامرأة قيل في بادئ الأمر إنها أمها الحبلى لكن أسرتها قالت فيما بعد أنها خالتها وقالت الوزارة إنها قتلت في ضربة جوية إسرائيلية.

للمزيد:تصاعد العنف عبر الحدود بين غزة وإسرائيل لليوم الثالث مع تبادل القصف الجوي والصاروخي

ونفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن قتلها قائلا إن معلومات مخابرات أظهرت أنهما قتلتا بصاروخ فلسطيني أطلق بطريق الخطأ.

وقال مبعوث من الأمم المتحدة إن المنظمة تعمل مع مصر على محاولة إنهاء القتال الذي دفع السكان على جانبي الحدود للاختباء في مراكز إيواء. وأغلقت المدارس في غزة وفي جنوب إسرائيل.

ودمر القصف الإسرائيلي في غزة مبنيين من عدة طوابق. وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي حذر الناس الذين كانوا بالداخل وطالبهم بإخلاء المبنيين اللذين قال قبل قصفهما إنهما يضمان منشآت أمنية تابعة لحماس.



فرانس24/ أ ف ب / رويترز