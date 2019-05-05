نتانياهو يأمر بمواصلة "الضربات المكثفة" على "المسلحين" في قطاع غزة

أ ف ب / أرشيف

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجيش الأحد بمواصلة "ضرباته المكثفة على عناصر إرهابية في قطاع غزة، وتعزيز القوات حول القطاع بالدبابات والمدفعية وقوات المشاة". ويأتي التصعيد في غزة بالتزامن مع مفاوضات صعبة يجريها نتانياهو لتشكيل الحكومة بعد فوزه بالانتخابات التشريعية في 9 نيسان/أبريل.

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد في بداية اجتماع للمجلس الوزاري المصغر أنه أمر الجيش بمواصلة "الضربات المكثفة" على غزة و"تعزيز القوات حول القطاع بالدبابات والمدفعية وقوات المشاة"، ردا على الصواريخ التي تطلق من القطاع.

وقال نتانياهو "أمرت الجيش هذا الصباح بمواصلة ضرباته المكثفة على عناصر إرهابية في قطاع غزة، وأمرت بتعزيز القوات حول القطاع بالدبابات والمدفعية وقوات المشاة".

وأطلقت دفعة جديدة من الصواريخ صباح الأحد من قطاع غزة على إسرائيل، وسط مخاوف من تواصل التصعيد الذي بدأ السبت وتخلله رد إسرائيلي بقصف جوي ومدفعي. وأعلنت تل أبيب أن نحو 450 صاروخا أطلقت منذ السبت من غزة باتجاه إسرائيل وأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت العشرات منها.

وقتل ستة فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية، بينهم ناشطان من حركة الجهاد الإسلامي، في حين قتل رجل إسرائيلي ليل السبت الأحد جراء سقوط صاروخ على مدينة عسقلان، وفق ما أفاد مسؤولون.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع مفاوضات صعبة يجريها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لتشكيل الحكومة بعد فوزه بالانتخابات التشريعية في 9 نيسان/أبريل.

فرانس24/ أ ف ب