مراسلة فرانس24: ما يكشفه المراقبون عن الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول غزة

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قالت مراسلة فرانس24 في غزة مها أبو الكاس أن بنود الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليست واضحة، لكن الحديث يدور عن مطالب الجانب الفلسطيني على غرار إعادة مساحة الصيد وكسر الحصار وإدخال المنحة القطرية والتسهيلات الاقتصادية عبر إدخال البضائع للقطاع. وتضيف أبو الكاس أن بعض المراقبين يقولون إن إسرائيل تشترط وقف كامل النشاطات الحدودية بما فيها مسيرات العودة وعدم استخدام الأساليب الخشنة من جانب المتظاهرين على غرار الإرباك الليلي ووقف إطلاق صواريخ على مستوطنات إيلاف.