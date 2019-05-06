عبد الله أوجلان يجتمع بمحاميه للمرة الأولى منذ ثماني سنوات

أ ف ب

اجتمع الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني في تركيا عبد الله أوجلان بمحاميه في الثاني من أيار/مايو الجاري لأول مرة منذ ثماني سنوات. يذكر أن عبد الله أوجلان اعتقل منذ عقدين ويمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.

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لأول مرة منذ 2011، اجتمع زعيم حزب العمال الكردستاني في تركيا عبد الله أوجلان بمحاميه، حسب ما قال أحدهم لوكالة الأنباء الفرنسية الاثنين.

وصرح ريزان ساريجا خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول أن اللقاء الذي جرى في الثاني من أيار/مايو كان "الأول مع محاميه منذ العام 2011 واستمر لنحو ساعة".

واعتقلت السلطات التركية أوجلان في شباط/فبراير 1999 وسجنته في جزيرة إمرالي قبالة إسطنبول حيث لا يزال محتجزا منذ 20 عاما.

وأضرب مئات السجناء الأكراد عن الطعام بشكل متقطع منذ تشرين الثاني/نوفمبر للاحتجاج على عزلته وتوفي عدد منهم مذاك.

وأكد نوروز أويسال، وهو محام آخر لأوجلان، خلال المؤتمر "نحترم مقاومة أصدقائنا داخل وخارج السجون لكننا لا نريدهم أن يوصلوا ذلك لدرجة تهدد صحتهم وتتسبب بوفاتهم".

من جهته، أوضح ساريجا الذي التقى مع أويسال بزعيم حزب العمال الكردستاني أنه "لا يزال من غير الواضح إن كانت اللقاءات مع المحامين ستتواصل بشكل دوري".

وتصنف أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني على أنه جماعة إرهابية. وخلف نشاط أنصار الحزب في تركيا عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ العام 1984.

فرانس24/ أ ف ب

