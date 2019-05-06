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الاثنين أول أيام رمضان للمسلمين في فرنسا

نشرت في : آخر تحديث :

مسجد باريس الكبير
مسجد باريس الكبير أ ف ب
نص : فرانس 24 تابِع

انطلق شهر رمضان الاثنين في فرنسا، إذ بدأت الجالية المسلمة صيامه إثر إعلان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن أول هذا الأسبوع هو بدايته. وعلى غرار فرنسا، تبدأ الكثير من الدول الإسلامية صيام هذا الشهر الاثنين، فيما تعذر على دول أخرى رؤية الهلال، لتؤجل موعد بدء الصيام حتى الثلاثاء.

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بدأ المسلمون في فرنسا الاثنين صيام شهر رمضان إثر إعلان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بداية هذا الشهر مع اليوم الأول من الأسبوع الجاري.

وتصوم الكثير من الدول الإسلامية الاثنين، بينها الجزائر والسعودية والأردن والسودان، فيما أعلنت بلدان أخرى أنه تعذر رؤية الهلال فيها كما هو شأن المغرب.

وسيكون أول أيام شهر رمضان في المملكة المغربية الثلاثاء، وفق ما أعلنته السلطات في البلد.

فرانس 24

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