الاثنين أول أيام رمضان للمسلمين في فرنسا

أ ف ب

انطلق شهر رمضان الاثنين في فرنسا، إذ بدأت الجالية المسلمة صيامه إثر إعلان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن أول هذا الأسبوع هو بدايته. وعلى غرار فرنسا، تبدأ الكثير من الدول الإسلامية صيام هذا الشهر الاثنين، فيما تعذر على دول أخرى رؤية الهلال، لتؤجل موعد بدء الصيام حتى الثلاثاء.

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بدأ المسلمون في فرنسا الاثنين صيام شهر رمضان إثر إعلان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بداية هذا الشهر مع اليوم الأول من الأسبوع الجاري.

le @CfcmOfficiel annonce le début du mois du #Ramadan2019 de l’an 1440 de l’hégire pour lundi 6 mai, souhaite un heureux mois du jeûne, mois de la piété et du partage @AhmetOGRAS_CFCM @chemshafiz @AnouarKbibech @mosqueedeparis @CCMTFrance CFCM (@CfcmOfficiel) 4 mai 2019

وتصوم الكثير من الدول الإسلامية الاثنين، بينها الجزائر والسعودية والأردن والسودان، فيما أعلنت بلدان أخرى أنه تعذر رؤية الهلال فيها كما هو شأن المغرب.

وسيكون أول أيام شهر رمضان في المملكة المغربية الثلاثاء، وفق ما أعلنته السلطات في البلد.

فرانس 24