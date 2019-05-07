إيران تعتزم مواصلة نشاطها النووي ردا على انسحاب أمريكا من الاتفاق المبرم 2015

أ ف ب

قالت هيئة إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الاثنين إن إيران سوف تستأنف برنامجها النووي المتوقف ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المبرم عام 2015. كما ستعلن طهران الأربعاء عن إجراءات "للمعاملة بالمثل" ردا على هذا الانسحاب.

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سوف تستأنف طهران برنامجها النووي المتوقف ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015، دون أن تنسحب من الاتفاق وفق ما ذكرت الاثنين هيئة إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تديرها الدولة.

ونقلت هيئة الإذاعة عن مصدر مقرب من لجنة رسمية تشرف على الاتفاق النووي القول إن الرئيس حسن روحاني سيعلن أن بلاده ستقلص بعضا من تعهداتها ”البسيطة والعامة“ بموجب الاتفاق في الثامن من مايو/أيار أي بعد سنة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق.

فبعد هذا الانسحاب، أعاد ترامب فرض العقوبات الصارمة على إيران بما في ذلك على صادراتها النفطية التي تمثل عماد اقتصادها بهدف وقف تلك الصادرات تماما وخنق إيران.

وأكد المصدر وفقا للوكالة "ردا على خروج أمريكا من الاتفاق النووي والوعود الجوفاء من الدول الأوروبية في تنفيذ التزاماتها، قررت الجمهورية الإسلامية الإيرانية استئناف جزء من الأنشطة النووية التي توقفت بموجب إطار الاتفاق النووي“.

إجراءات "للمعاملة بالمثل"

إلى ذلك، ذكرت من جهتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية الاثنين نقلا عن "مصادر مطلعة" أن إيران ستكشف الأربعاء عن إجراءات "للمعاملة بالمثل" ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

وأوضح التقرير أن إيران أبلغت بعض زعماء دول الاتحاد الأوروبي بقرارها بشكل غير رسمي.

وتحركت الولايات المتحدة الجمعة لإرغام إيران على الكف عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب وعن التوسع في محطتها الوحيدة للطاقة النووية.

وقال ترامب الذي لم يكن قد تسلم السلطة عند إبرام الاتفاق النووي إن الاتفاق يصب في صالح إيران نظرا لأنه لم يتطرق إلى برنامجها للصواريخ الباليستية أو مساندتها لقوى أخرى في حروب عديدة بالشرق الأوسط.

أما طهران فتؤكد أن برنامج الصواريخ الباليستية ليس له صلة بأنشطتها النووية وهو دفاعي في طبيعته كما أن دعمها لحلفاء في أنحاء الشرق الأوسط ليس من شأن واشنطن.

فرانس24/ رويترز