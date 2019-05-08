إيران تعلق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي وتوقف الحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء أن طهران قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى وتوقيف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب. وكشف الرئيس حسن روحاني في رسائل إلى زعماء ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا أن بلاده لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن.

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قررت إيران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأمريكي الانسحاب من هذا الاتفاق، وفق ما أعلنت وزارة خارجيتها الأربعاء في بيان.

وفي الوقت ذاته، أعلن الرئيس حسن روحاني أن بلاده "ستخفض بعد 60 يوما مزيدا من التزاماتها ضمن الاتفاق"، مشددا على أن انهيار الاتفاق النووي "خطر على إيران والعالم".

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وقالت الوزارة إنه تم إبلاغ القرار رسميا صباح الأربعاء في طهران لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، أي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

المحلل السياسي مختار حداد من طهران

وأعلنت طهران أيضا توقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، كما كشف حسن روحاني في رسائل إلى زعماء القوى العالمية الخمس أن بلاده لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن.

من جهته، أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي يزور موسكو أن "الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وخصوصا منذ سنة لكن أيضا قبل ذلك مثل انسحابها (من الاتفاق) كانت تهدف بوضوح إلى التسبب بوقف تطبيق" هذا الاتفاق.

وأضاف أن إيران أظهرت حتى الآن "ضبط نفس" لكن الجمهورية الإسلامية باتت تعتبر أنه "من المناسب وقف تطبيق بعض تعهداتها وإجراءات طوعية" اتخذتها في إطار هذا الاتفاق، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي.

لكن ظريف شدد على أن إيران "لن تنسحب" من الاتفاق النووي وأن الإجراءات التي اتخذتها طهران، والتي لم تحدد طبيعتها، تتوافق مع "حق" وارد للأطراف الموقعة على الاتفاق في حال إخلال طرف آخر بالالتزامات.

فرانس24/ أ ف ب