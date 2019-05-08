الأردن: استقالة حكومة الرزاز تمهيدا لإجراء تعديل وزاري

أ ف ب

عمر الرزاز (وسط) خلال لقائه النقابات المهنية في عمان في 7 حزيران/يونيو 2018

قدم وزراء الحكومة الأردنية الأربعاء استقالاتهم إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز تمهيدا لتعديل حكومي مرتقب. ويعد هذا التعديل هو الثالث في حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو/حزيران الماضي، حيث جرى التعديل الأول في 11 أكتوبر/تشرين الأول وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات. والثاني في 22 يناير/كانون الثاني الماضي وشمل أربع حقائب. وشكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية.

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أفاد مصدر رسمي أردني، أن وزراء الحكومة الأردنية قدموا الأربعاء استقالاتهم إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز تمهيدا لتعديل حكومي مرتقب.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "الوزراء يقدمون استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومة (عمر) الرزاز".

وأوضحت أن "رئيس الوزراء طلب الأربعاء من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام المقبلة".

ونقلت الوكالة عن الرزاز تأكيده أن "التعديل يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها".

تعديل ثالث في حكومة الرزاز

والتعديل هو الثالث في حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو/حزيران الماضي، حيث جرى التعديل الأول في 11 أكتوبر/تشرين الأول وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.

وكان التعديل الثاني في 22 يناير/كانون الثاني الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر الرحلة المدرسية التي أودت بـ 21 شخصا جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت قبل نحو شهرين.

وقد وشكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات.

أوضاع اقتصادية خانقة

ويعاني الأردن، الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار.

ولا يمتلك الأردن، الذي يعتبر استقراره حيويا لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة، أي موارد طبيعية تذكر.

وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 مليون لاجئ سوري، مؤكدة أن كلفة ذلك فاقت العشرة مليارات دولار.

وبالإضافة إلى دعم من صندوق النقد الدولي، تعهدت دول خليجية أثناء قمة بين الملك عبد الله الثاني والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة خليجيين في مكة في يونيو/حزيران تقديم مساعدات بقيمة 2,5 مليار دولار.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.

وقد أودعت السعودية والإمارات والكويت مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018 بالبنك المركزي الأردني نحو 1,16 مليار دولار ضمن حزمة المساعدات التي تعهدت بها.

وشهد الأردن الصيف الماضي احتجاجات ضد إجراءات التقشف قادتها فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة تبلغ 39 بالمئة.

فرانس24/ أ ف ب