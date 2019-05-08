بومبيو في زيارة مفاجئة لبغداد: "واشنطن تشعر بقلق إزاء سيادة العراق جراء تزايد النشاط الإيراني"

قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء بزيارة مفاجئة إلى بغداد التقى خلالها مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. وقال بومبيو للصحافيين وهو في طريقه لبغداد "أريد الذهاب إلى بغداد للتحدث مع القيادة هناك لأؤكد لهم استعدادنا لمواصلة ضمان أن العراق دولة ذات سيادة ومستقلة".

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قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء بزيارة مفاجئة إلى بغداد التقى خلالها مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وقال للصحافيين إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق إزاء سيادة العراق جراء تزايد النشاط الإيراني".

وقال بومبيو للصحافيين وهو في طريقه إلى بغداد "أريد الذهاب إلى بغداد للتحدث مع القيادة هناك لأؤكد لهم استعدادنا لمواصلة ضمان أن العراق دولة ذات سيادة ومستقلة".

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وتابع بومبيو قائلا إن مخاوف واشنطن بشأن سيادة العراق ليست جديدة، وهي تريد أن يكون العراق مستقلا ولا يدين بالفضل لدولة أخرى.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي للعراق بعد أن ألغى زيارة مقررة لبرلين وفي وقت تكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الضغط في الشرق الأوسط على إيران.

فرانس24/ أ ف ب