ترامب ينفي عزمه على إرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيران

أ ف ب/ أرشيف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه لن يرسل 120 ألف جندي لمواجهة إيران مثلما ذكر تقرير إعلامي، واعتبرها "أخبارا كاذبة"، لكنه قال في نفس السياق إنه لا يستبعد إرسال "عدد أكبر بكثير" من الجنود في المستقبل.

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نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء تقريرا ذكر أنه يفكر في إرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيران، إلا أنه لم يستبعد إرسال "عدد أكبر بكثير" من الجنود في المستقبل. وفي إشارة إلى تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بشأن خطط البيت الأبيض لإرسال جنود قال "أعتقد أن هذه أخبار كاذبة".

وتابع "ولكن هل يمكن أن أفعل ذلك؟ بالتأكيد. ولكننا لم نخطط لذلك.. آمل أن لا نضطر إلى التخطيط لذلك. ولكن إذا فعلنا فسنرسل عددا أكبر بكثير" من الجنود.

وأرسل البنتاغون حاملة طائرات ومقاتلات قادرة على حمل رؤوس نووية إلى منطقة الخليج خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت الصحيفة أن الـ120 ألف جندي الذين تفكر واشنطن في إرسالهم لن يستخدموا في غزو إيران الذي يتطلب أعدادا أكبر من الجنود بحسب محللين.

وسيكون ذلك تراجعا عن سياسة ترامب بخفض الوجود العسكري الأمريكي خارج البلاد والانسحاب من الحروب التي يقول إنها فاشلة في المنطقة.

فرانس24/ أ ف ب