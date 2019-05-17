مونديال 2022: تدشين "إستاد الجنوب" قرب الدوحة وسط عرض جماهيري ضخم بحضور أمير قطر

ملعب الوكرة تم تشييده بالكامل، أي من الصفر.

دشنت قطر الخميس "إستاد الجنوب" بمدينة الوكرة (23 كيلومترا عن وسط الدوحة) وسط عرض جماهيري ضخم حضره أمير البلاد الشيخ تميم، وذلك بمناسبة نهائي الكأس بين الدحيل والسد (4-1). ويعد هذا الملعب، من تصميم المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، أول ملعب في كأس العالم لكرة القدم 2022 يبنى من الصفر. وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مقعد، فيما قدرت كلفة بنائه بـ575 مليون دولار.

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كرة بيضاء عملاقة مضاءة، عروض موسيقية تقليدية، أهازيج محلية، مؤثرات صوتية ومرئية... دشنت قطر مساء الخميس ملعب الوكرة الذي يحمل اسم "إستاد الجنوب" وسط احتفال جماهيري فخم ضخم حضره أمير البلاد وضيفه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

ويعد هذا الملعب، الواقع 23 كيلومترا جنوبي الدوحة، أول ملاعب مونديال قطر 2022 التي تشيد بالكامل، أي من الصفر، وثانيها جاهزية لاستضافة منافسات كأس العالم بعد إعلان عن جاهزية إستاد خليفة الدولي في مايو/أيار 2017. وبهذه المناسبة، أقيم على الملعب نهائي كأس قطر بفوز الدحيل على السد 4-1 في مباراة مكهربة أخرج الحكم فيها البطاقة الحمراء أربع مرات.

عرض روى العلاقة القديمة بين الوكرة وصيد اللؤلؤ

وانطلق الحفل بإضاءة كرة بيضاء عملاقة نصبت في وسط الملعب ترمز إلى لؤلؤة كبيرة على بساط أبيض وانتشر حولها حملة كرات أصغر وأشرعة. وقال المشرفون القطريون على حفل التدشين إن "العرض إن روى العلاقة القديمة بين الوكرة والبحر، لاسيما صيد اللؤلؤ".

وفي تغريدة نشرها على صفحته في موقع تويتر، كتب الشيخ تميم: "فخورون بمترو الدوحة أحد أهم مشاريع البنية التحتية لبلدنا والذي استقلته الليلة لحضور النهائي بين السد والدحيل وإذ نتمنى التوفيق للفريقين، نستذكر في هذه الأثناء المهندسة الراحلة زها حديد التي أبدعت في تصميم هذا المعلم الرياضي الذي أطلق عليه اليوم إستاد الجنوب".

فخورون بمترو الدوحة أحد أهم مشاريع البنية التحتية لبلدنا والذي استقليته الليلة لحضور النهائي بين السد والدحيل وإذ نتمنى التوفيق للفريقين، نستذكر في هذه الأثناء المهندسة الراحلة زها حديد التي أبدعت في تصميم هذا المعلم الرياضي الذي أُطلق عليه اليوم استاد الجنوب. تميم بن حمد (@TamimBinHamad) 16 mai 2019

وقد صممت المهندسة المعمارية العراقية البريطانية الراحلة زها حديد الملعب "مستوحية شكله من أشرعة المراكب التقليدية التي حملت الصيادين والغواصين القطريين إلى عرض البحر للصيد والبحث عن اللؤلؤ طلبا للرزق"، حسب ما كتبت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستضافة مونديال قطر 2022، في موقعها الإلكتروني. وأضافت: "يجمع تصميم الإستاد في إضاءاته ومساحاته وألوانه وأشكاله الهندسية مختلف فنون العمارة العربية الأصيلة".

وقد اتهمت مجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس" زها حديد في 2014 بأنها لا تكترث بأوضاع العمالة الأجنبية في مشاريع العمارة في قطر، لترفع على إثر دعوى قضائية في نيويورك. وتوفيت حديد في 31 مارس/آذار 2016. كانت أول امرأة وأول شخصية مسلمة تفوز بجائزة "بريتزكر" المعمارية عام 2004، وهي بمثابة جائزة نوبل في العمارة.

ملعب يمتاز بسقف طوله 92 مترا قابل للطي في غضون 30 دقيقة

ويمتاز "إستاد الجنوب" بسقف طوله 92 مترا قابل للطي في غضون 30 دقيقة تقريبا، كما تابعت اللجنة. وتسمح خاصية طي السقف بـ"تظليل الإستاد بالكامل" و"حمايته من الداخل من عوامل الطقس القاسية"، ما "سيسهم في رفع كفاءة نظام التبريد" داخله.

وقال الأمين العام للجنة المشاريع والإرث حسن عبد الله الذوادي: "لقد وعدنا العالم أجمع باستضافة حدث كروي مبهر خلال مرحلة تقديم ملف ترشح قطر لاستضافة البطولة. ومع تدشين هذا الإستاد الاستثنائي، إضافة إلى ستة إستادات أخرى في مراحل الإنشاء، يمكننا القول بكل فخر بأننا نفي بوعدنا باستضافة نسخة استثنائية".

ويتسع الملعب لـ40 ألف مقعد، فيما تقدر كلفة بنائه بـ575 مليون دولار. ويستضيف مباريات في البطولة حتى الدور ربع النهائي. وقالت لجنة المشاريع والإرث إن المقاعد العلوية ستفكك بعد نهاية المونديال، "للتبرع بها لدول نامية تفتقر إلى بنى تحتية رياضية". وسيصبح الإستاد المقر الرئيسي الجديد لنادي الوكرة الرياضي.

علاوة مزياني