طائرات إسرائيلية تقصف مقرا لقوات الجيش السوري في القنيطرة

أ ف ب (أرشيف)

قصفت طائرات إسرائيلية ليل السبت مقرا لقوات الجيش السوري في القنيطرة جنوب البلاد، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك غداة إعلان دمشق تصدي دفاعاتها الجوية "لأهداف معادية قادمة من اتجاه القنيطرة".

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استهدفت صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية ليل السبت مقرا لقوات النظام السوري في محافظة القنيطرة جنوب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في اعتداء تكرر لليوم الثاني على التوالي.

وصرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن "أطلقت طائرات سورية من الجولان المحتل ثلاثة صواريخ على الأقل، استهدف اثنان منها مقر اللواء تسعين، بينما أسقطت الدفاعات السورية صاروخا ثالثا".

ويعتبر اللواء 90 أحد أبرز ألوية الجيش السوري ويتولى الإشراف على محافظة القنيطرة، وسبق أن تم استهدافه سابقا من قبل اسرائيل.

كما تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" من جهتها عن "دخول أجسام غريبة من الأراضي المحتلة في أجواء المنطقة الجنوبية والمضادات الأرضية تتعامل معها" من دون أي تفاصيل أخرى.

ويعد هذا الهجوم الثاني غداة إعلان دمشق ليل الجمعة تصدي دفاعاتها الجوية "لأهداف معادية قادمة من اتجاه القنيطرة". واستهدفت الصواريخ الجمعة بحسب المرصد منطقة الكسوة جنوب غرب دمشق، والتي تضم مستودعات أسلحة تابعة للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني، لطالما تعرضت لضربات إسرائيلية.

وكثفت تل أبيب في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وفي 13 أبريل/نيسان ، أعلنت دمشق التصدي لقصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف في محافظة حماة (وسط) وأسقطت صواريخ عدة، ما تسبب بإصابة ثلاثة مقاتلين بجروح وفق ما نقلت سانا حينها، فيما أفاد المرصد حينها أن القصف أدى إلى سقوط "قتلى من المقاتلين الإيرانيين".

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

فرانس24/أ ف ب