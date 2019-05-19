مصر: جرحى في انفجار استهدف حافلة سياح قرب الأهرامات

حافلة السياح التي استهدف في قرب الأهرام في القاهرة 19 مايو/أيار 2019

أسفر انفجار استهدف حافلة سياح عن جرح 17 شخصا على الأقل قرب الأهرامات في القاهرة. ووفق نفس المصادر فإن الحافلة كانت تقل سياحا من جنوب أفريقيا.

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أفادت مصادر أمنية وطبية أن 17 شخصا على الأقل بينهم 10 مصريين و7 سياح قد أصيبوا في انفجار استهدف بعد ظهر الأحد حافلة سياحية قرب الأهرامات في الجيزة غرب القاهرة.

وقالت المصادر إن الحافلة كانت تقل سياحا من جنوب أفريقيا. وتم استهدافها قرب موقع المتحف المصري الجديد في منطقة الأهرامات بالجيزة.

وأكد مصدر أمني أن "انفجار جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج حافلة يستقلها 25 فردا من جنوب أفريقيا وسيارة ملاكي يستقلها أربعة مواطنين مصريين". وتابع "حدثت إصابة لبعضهم بخدوش نتيجه تهشم الزجاج الخاص بالسيارات وتم عمل الإسعافات الأولية لهم".

وبحسب صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أدى الانفجار إلى تهشم زجاج العديد من نوافذ الحافلة. وهذا هو الاعتداء الأول الذي يستهدف سياحا في مصر منذ بداية العام 2019.

ويذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي قتل ثلاثة سياح فيتناميين مع مرشدهم السياحي في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم في منطقة الجيزة قرب الأهرامات. وكان ذلك أول اعتداء ضد سياح في مصر منذ يوليو/تموز 2017.

ومنذ أطاح الجيش المصري بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، تواجه قوات الجيش والشرطة مجموعات إسلامية متطرفة بينها الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية"، خصوصا في شمال سيناء. وتستهدف المجموعات المتطرفة الشرطة والجيش الى جانب السياح والأقباط.

وقتل أكثر من مئة شخص في اعتداءات ضد مسيحيين في مصر منذ نهاية العام 2016.

فرانس24/ أ ف ب