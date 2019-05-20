ترامب يتوعد بتدمير إيران في حال أرادت "خوض حرب"

أ ف ب

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر "إذا أرادت إيران خوض حرب فسيكون ذلك النهاية الرسمية لإيران. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا". وتصاعد التوتر في الفترةالأخيرة بين طهران وواشنطن التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج.

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توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد بتدميرإيران في حال بادرت بمهاجمة المصالح الأمريكية. فكتب ترامب عبر تويتر "إذا أرادت إيران خوض حرب فسيكون ذلك النهاية الرسمية لإيران. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا".

ولقد تصاعد التوتر أخيرا بين طهران وواشنط التي نشرت، وبحجة "تهديدات" مصدرها إيران، حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج الأسبوع الماضي.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قلل السبت من احتمالات اندلاع حرب جديدة في المنطقة، مؤكدا أن طهران "لا تريد" الحرب كما أن جميع الأطراف يُدركون أنه "لا يمكن لأحد" أن يواجه بلاده.

وصرح ظريف لوكالة الأنباء الرسمية "ارنا" في ختام زيارته للصين "إننا متأكدون (...) لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد حربا ولا أحد لديه أوهام أن بوسعه مواجهة إيران في المنطقة".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد "ترامب لا يريد حربا لكن من حوله يدفعونه باتجاه الحرب بذريعة جعل أمريكا أقوى بمواجهة إيران".

وبلغت العلاقات الأمريكية الإيرانية أدنى مستوياتها العام الفائت بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى والذي ينص على تخفيف العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.

من جانبه، قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي السبت إن بلاده منخرطة حاليا في "حرب استخبارات شاملة" مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "اسنا" شبه الرسمية عنه قوله إن ما يجري هو "خليط من الحرب النفسية والعمليات عبر الإنترنت والحراك العسكري والدبلوماسية العلنية وزرع الخوف".

وتابع أن "هيبة أمريكا تتراجع وعلى وشك بلوغ نهايتها وفي نفس الوقت، علينا التنبّه من أي مخاطر محتملة في ظروف كهذه".

فرانس24/أ ف ب