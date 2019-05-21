السعودية تتصدى لـ"أهداف جوية" موجهة نحو المنطقة التي تقع فيها مكة

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية تصدت الاثنين لـ"أهداف جوية" في سماء المملكة في المنطقة التي تقع فيها مكة، من دون أن يعطي تفاصيل حول طبيعة هذه الأهداف. أما الحوثيون في اليمن فقد نفوا إطلاق صواريخ باتجاه مكة، كما ذكرت بعض المصادر.

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تصدت الدفاعات الجوية السعودية الاثنين لـ"أهداف جوية" لم تحدد طبيعتها في المنطقة التي تضم مكة، حسب ما أكده التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن.

وقال المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في بيان "صباح (...) الاثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف".

وتابع "تم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الحكومية، من دون أن يحدد الجهة التي تقف وراء "الأهداف الجوية".

لكن وسائل إعلام سعودية -بينها صحيفة "الشرق الأوسط" وقناة "العربية"- قالت إن الأهداف عبارة عن صواريخ أطلقها الحوثيون اليمنيون باتجاه مكة.

والأسبوع الماضي شن الحوثيون المقربون من إيران هجوما على محطتي ضخ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية بواسطة طائرات مسيرة، فتعطل ضخ النفط فيه لساعات. واتهمت السعودية إيران بإعطاء الأوامر للحوثيين بمهاجمة منشآتها النفطية.

"استهداف المدنيين والمناطق المقدسة أمر مناف لأخلاقيات" الحوثيين

ولم يعلن الحوثيون عبر قناة "المسيرة" المتحدثة باسمهم الاثنين مسؤوليتهم عن "الأهداف الجوية" التي تصدت لها الدفاعات السعودية. وصرح الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام "أي عملية لوزارة الدفاع يتم الإعلان عنها ولا حرج لدينا عند القيام بأي عملية دفاعا عن شعبنا وأرضنا".

واعتبر أن "ادعاء العدو باستهداف منطقة الطائف هو محاولة فاشلة للسعودية للخروج من الورطة التي وضعت نفسها فيها"، مضيفا "استهداف المدنيين والمناطق المقدسة أمر مناف لأخلاقيات" الحوثيين.

وكتب القيادي في صفوف الحوثيين محمد علي الحوثي في تغريدة عبر تويتر "لماذا يكذبون علينا باستهداف مكة؟ (...) عمدوا إلى تكرار كذبتهم استهداف مكة ثلاث مرات حتى الآن".

التحالف يؤكد أن الحوثيين استهدفوا مدينة النجران

من جهة أخرى، قال المالكي إن الحوثيين استهدفوا مدينة نجران في جنوب المملكة بطائرة بدون طيار. وأورد في بيان أن الحوثيين حاولوا "استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران (جنوب) الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات".

وأضاف "سيكون هناك وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة جميع الإجراءات الرادعة"، من دون أن يحدد طبيعة الهدف المستهدف وما إذا كان نتج عن الهجوم أي أضرار أو إصابات.

وسبق أن استهدف الحوثيون المملكة بعشرات الصواريخ البالستية وبطائرات من دون طيار منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن دعما لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في مارس/آذار 2015.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج حربا كلامية بين إيران التي تقول إن دعمهما لحوثيي اليمن ينحصر في السياسة فقط، وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتتهم الرياض، خصم إيران اللدود في المنطقة وأبرز حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، طهران بدعم الحوثيين بالسلاح والمال.

فرانس24/ أ ف ب