"للجدران آذان".. وثائق سرية تكشف ممارسات أجهزة الأمن السورية

مدينة إدلب في يونيو/حزيران 2017. رويترز

نشر المركز السوري للعدالة والمساءلة تقريرا حول وثائق سرية لأجهزة الأمن السورية تغطي مناطق دير الزور والرقة والطبقة إضافة إلى إدلب. بحسب المركز فإن تحليل هذه الوثائق يشكل فرصة نادرة لمعرفة ما يدور في المؤسسات الأمنية السورية بشكل يومي، ويقدم دليلا ملموسا حول ممارسات شملت اعتقالات واستخدام العنف مع اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، إضافة إلى لمحة عن أوامر قمعية تطال الأكراد بشكل خاص. وبحسب المركز هذه هي المرة الأولى في تاريخ سوريا التي تنشر فيها وثائق بهذا الحجم. فرانس24 اطلعت على بعض هذه الوثائق بشكل حصري.