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بغداد تقترح الوساطة بين طهران وواشنطن مخافة اندلاع حرب "كارثية" على العراق

الرئيس العراقي برهم صالح. صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24

أعلن رئيس الوزراء العراقي أنه سيرسل وفدين إلى واشنطن وطهران في محاولة للوساطة بغية تهدئة التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي. كما يسعى الرئيس برهم صالح للوساطة بين الطرفين لاحتواء التصعيد تحسبا لحرب إيرانية أمريكية قد تكون "كارثية" على العراق. وقال صالح "لسنا مطمئنين يجب التفاوض والتركيز على القضايا الأساسية". وتأتي المبادرة العراقية بعد سقوط قذيفة في المنطقة الخضراء غير بعيد عن مقر السفارة الأمريكية.