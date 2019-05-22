الولايات المتحدة تتوعد النظام السوري بـ"رد سريع" إذا تأكد ضلوعه في هجوم كيميائي جديد

أ ف ب/أرشيف

مبنى تضرر من قصف القوات الحكومية على بلدة الهبيط جنوب محافظة إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام الجهادية - 3 مايو/أيار 2019.

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء في بيان أصدرته خارجيتها أن هناك "مؤشرات" تدل على أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد قد شن صباح الأحد هجوما كيميائيا في شمال شرق سوريا. وتوعدت واشنطن النظام السوري برد "سريع ومناسب" إذا تأكد ذلك.

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أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء بيانا تحدثت فيه عن وجود "مؤشرات" على قيام النظام السوري بهجوم كيميائي صباح الأحد الماضي شمال شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغن أورتاغوس إنّ "هجوم مفترضاً تمّ بغاز الكلور في شمال غرب سوريا صباح 19 مايو/أيار". وأضاف "نكرر تحذيرنا، إذا استخدم نظام الأسد أسلحة كيميائية، فإن الولايات المتحدة وحلفاءنا سيردون بسرعة وبشكل مناسب".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن استخدام الأسلحة الكيميائية خط أحمر، وقد أمر حتى اليوم مرتين بشن ضربات على أهداف عسكرية سورية. وبحسب بيان الخارجية الأمريكية فإن "الهجوم المزعوم" الجديد "يندرج في إطار الحملة العنيفة التي يشنها نظام الأسد في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي حمى ملايين المدنيين في محافظة إدلب".

وأضاف البيان "يجب أن تتوقف هجمات النظام على المجتمعات في شمال غرب سوريا". وجددت الخارجية الأمريكية تحذيرها لدمشق. وقالت "تكرّر الولايات المتحدة التحذير الذي وجّهه الرئيس ترامب في سبتمبر/أيلول 2018: أي هجوم على منطقة خفض التصعيد في إدلب سيكون تصعيدا غير مدروس يهدد بزعزعة استقرار المنطقة"، وتوعدت النظام برد سريع ومناسب.

فرانس24/ أ ف ب