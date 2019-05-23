السعودية تعلن اعتراض طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون على مطار نجران

أ ف ب/أرشيف

اعترضت السعودية الخميس طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون وكانت تستهدف مطار نجران، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده الرياض في اليمن.

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أعلنت السعودية الخميس أنها اعترضت ودمرت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون على مطار نجران، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وصرح المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في بيان أنه تم "اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميا".

وكان التحالف أعلن أن الدفاعات الجوية السعودية تصدت الاثنين لـ"أهداف جوية" في سماء المملكة في المنطقة التي تقع فيها مكة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول طبيعة هذه الأهداف. فيما نفى الحوثيون إطلاق أية صواريخ باتجاه مكة، حسبما ذكرت بعض المصادر.

وحذر المالكي الحوثيين من "مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية وكذلك المدنيين" مؤكدا أن "استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة".

في المقابل، أوردت قناة المسيرة المتحدثة باسم الحوثيين أن هذا "ثالث هجوم استهدف المطار خلال 72 ساعة". وبحسب المسيرة فقد تم استهداف "منظومة باتريوت في المطار".

وشن الحوثيون الذين تدعمهم إيران الأسبوع الماضي هجوما ضد محطتي ضخ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية غرب الرياض بطائرات من دون طيار مفخخة، ما تسبب في وقف ضخ النفط فيه مدة يومين.

واتهمت المملكة طهران بإصدار الأوامر للحوثيين بمهاجمة منشآتها النفطية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج حربا كلامية بين إيران التي تقول إن دعمهما للحوثيين ينحصر في السياسة فقط، وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فرانس24/ أ ف ب