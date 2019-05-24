ولي العهد السعودي يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري السوداني في جدة

اجتمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجمعة مع نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، الذي وصل مساء الخميس إلى جدة، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية لم تتضح في الحال مدتها ولا برنامجها.

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أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" الجمعة أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، الشهير باسم "حميدتي".

وأضافت الوكالة أن الاجتماع عقد في مدينة جدة وجرى خلاله بحث التعاون بين البلدين.

ووصل مساء الخميس نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول حمدان دقلو إلى جدة وكان في استقباله في أرض المطار وفد برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الذي يشغل أيضا منصب مستشار الملك سلمان. ولم يوضح البيان السعودي مدة الزيارة ولا برنامجها.

وفي الخرطوم نشر المجلس العسكري البيان نفسه، من دون أي تفصيل إضافي. والسودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبوظبي ضد الحوثيين في اليمن. ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015.

والأسبوع الماضي أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات تعهدت بها المملكة وحليفتها الإمارات لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال للسلطة.

وكانت الإمارات والسعودية أعلنتا في 21 نيسان/أبريل الماضي تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان.

وبعد تظاهرات استمرت أربعة أشهر، أطاح الجيش السوداني في 11 نيسان/أبريل الرئيس عمر البشير (75 عاما) الذي حكم البلاد طوال 30 عاما، وشكل الجيش "مجلسا عسكريا انتقاليا" سيطر على المؤسسات الحكومية.

ويواصل آلاف المعتصمين تجمعهم أمام مقر الجيش في وسط الخرطوم لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.

فرانس24/ أ ف ب