ترامب يعلن إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط للتصدي لتهديد إيران

أ ف ب/ أرشيف

في خضم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، وبحسب البنتاغون تنشر الولايات المتحدة حاليا بين ستين وثمانين ألف جندي في المنطقة.

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أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، وفق ما أعلن الجمعة، في قرار يأتي في غمرة التوتر المتزايد حدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترامب في تصريح بالبيت الأبيض "نريد أن تكون لدينا حماية في الشرق الأوسط"، مضيفاً "سنرسل عدداً قليلاً نسبياً من الجنود، غالبيتهم للحماية. (...) سيكون العدد حواليذ 1500 شخص".

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ويذكر أن الولايات المتحدة تنشر حاليا بين ستين وثمانين ألف جندي في المنطقة التي تقع في نطاق مسؤولية القيادة المركزية بينهم 14 ألفًا في أفغانستان و5200 في العراق وأقلّ من ألفين في سوريا، بحسب البنتاغون.

فرانس24/ أ ف ب