القوات الجوية السعودية تسقط طائرة مسيرة لحوثيي اليمن الحوثيين وتتوعد بالرد

أ ف ب/ أرشيف

حاول الحوثيون اليمنيون استهداف مطار في جنوب السعودية إلا أن القوات الجوية السعودية أحبطته وأسقطت الأحد طائرة دون طيار، وهذا وفق ما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن العقيد الركن تركي المالكي.

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أعلن التحالف العسكري في اليمن أن القوات الجوية السعودية أسقطت في سماء المملكة الأحد طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون اليمنيون في محاولة لاستهداف مطار في جنوب البلاد، وقد توعد التحالف بالرد.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي "اعترضت وأسقطت" عند الساعة 07:14 بالتوقيت المحلي (06:14 ت غ) "طائرة مسيرة تحمل متفجرات". وتابع بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الحكومية أن الطائرة "أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان الذي يستخدمه آلاف (...) المدنيين".

وأضاف المالكي "لم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا، فإننا نؤكد أيضا أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظا".

من جهتهم قال الحوثيون عبر قناة "المسيرة" المتحدثة باسمهم إن الطائرة استهدفت "مرابض الطائرات الحربية" في مطار الملك عبدالله. وكثف الحوثيون اليمنيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم بطائرات من دون طيار ضد المملكة.

فرانس24/ أ ف ب