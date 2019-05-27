مقتل عسكري سوري وإصابة آخر في غارة جوية إسرائيلية على منطقة القنيطرة

أ ف ب/ أرشيف

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين أنه نفذ غارة جوية في سوريا، وقال الجيش في بيان إن هذه الغارة جاءت ردا على صاروخ أطلق من الأراضي السورية باتجاه إحدى طائراته. فيما قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن صاروخا إسرائيليا استهدف أحد المواقع العسكرية في محافظة القنيطرة جنوب البلاد ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.

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أعلن مصدر عسكري سوري أن صاروخا إسرائيليا سقط على موقع عسكري في محافظة القنيطرة السورية في جنوب البلاد مساء الاثنين، ما أسفر عن مقتل عسكري وإصابة آخر بجروح.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله "في تمام الساعة 21،10 (18،10 ت غ) قام العدو الإسرائيلي باستهداف أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة بريف القنيطرة، وقد أسفر العدوان عن ارتقاء شهيد وإصابة مقاتل آخر بجروح"

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين أنه شن غارة جوية على هدف في سوريا ردا على إطلاق صاروخ من المنطقة المستهدفة باتجاه إحدى طائراته.

وقال في بيان إن الصاروخ أطلق من الأراضي السورية لكنه سقط في سوريا، وأن الطائرة الإسرائيلية أنجزت مهمتها بنجاح.

وكانت الوكالة أوردت خبرا مقتضبا في وقت سابق جاء فيه "عدوان إسرائيلي بصاروخ على تل الشعار بالقنيطرة وأنباء عن جرحى وإصابة آلية عسكرية".

وتقع محافظة القنيطرة قرب حدود مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل بعد ان احتلت معظمها.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الصاروخ الإسرائيلي "أطلق من المنطقة المحتلة من الجولان"، موضحا أن ثلاثة جنود سوريين أصيبوا من جرائه بجروح.

وسبق أن شن سلاح الجو الإسرائيلي مئات الغارات على أهداف في سوريا تؤكد الدولة العبرية أنها أهداف عسكرية إيرانية أو تابعة لحزب الله.

فرانس24/ أ ف ب